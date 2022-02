Producenci Rok 2021 był udany dla Toyoty

Problemy z dostępnością półprzewodników znacząco wpłynęły na rynek motoryzacji. Dość mocno odczuł je m.in. koncern Volkswagena, który w globalnym zestawieniu sprzedaży w 2021 roku zdecydowanie uległ Toyocie.

Japończycy sprzedali 10,49 mln samochodów, podczas gdy Volkswagen - 8,8 mln. O ile jednak globalne zwycięstwo Toyoty nie jest wielkim zaskoczeniem, bo Japończycy potrafili pokonać Volkswagena również w normalnych realiach rynkowych, to już większą niespodzianką jest fakt, że Volkswagen na rynkach europejskich musiał uznać wyższego koncernu Stellantis.



Jak wynika z danych firmy analitycznej Dataforce, walka między dwoma gigantami była zacięta i trwała do samego końca. Ostatecznie okazało się, że Stellantis sprzedał 3 161 594 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, zaś Volkswagen - 3 160 901. Różnica wyniosła więc zaledwie 693 samochody!



Liczby te obejmują 31 krajów europejskich, a więc 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz Wielką Brytanię, Szwajcarię i Norwegię i Islandię.

Reklama



Przypomnijmy, że Stellantis powstał na początku 2021 roku z połączenia Grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles. W efekcie powstał koncern do którego należy aż trzynaście marek, w tym m.in. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, Peugeot i DS. W grupie Volkswagena znajduje się zaś dziewięć marek, oprócz samego Volkswagena, m.in. Audi, Skoda czy Seat.



Co jednak istotne, Stellantis cieszyć się może ze zwycięstwa nie tylko w wyniku fuzji. Gdyby założyć, że koncern istniał już w 2020 roku, wówczas jego sprzedaż wyniosłaby 3 121 148 aut, a Volkswagena - 3 259 039. Z kolei w ostatnim przedpandemicznym roku, czyli 2019, górą również byłby Stellantis z wynikiem 4 259 061 (Volkswagen - 4 122 106). Swoją drogą, widać, jak potężny jest wpływ pandemii na produkcję i sprzedaż samochodów w Europie.



Swoje zwycięstwo Stellantis zawdzięcza dobrej sprzedaży samochodów dostawczych. Francusko-włosko-amerykański koncern sprzedał ich w Europie w 2021 roku 722 702, podczas gdy Volkswagen - zaledwie 210 583. To jednocześnie oznacza, że jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie o samochody osobowe, to górą wynikiem 2 950 256 do 2 438 891 samochodów zdecydowanie jest Volkswagen.



Europejskie podium największych producentów samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony uzupełnia grupa Renault-Nissan-Mitsubishi, która w 2021 roku sprzedała 1 788 939 samochodów. Na czwartym miejscu, w wynikiem 1 020 687 aut znalazł się koncern Hyundai-Kia.



Co ciekawe, największy producent samochodów na świecie, czyli Toyota, w Europie znalazł się dopiero na ósmym miejscu (841 846), wyprzedzony przez 5. Forda, 6. Daimlera i 7. BMW.

***