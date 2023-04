Volkswagen ID.3 po liftingu wyceniony. Ile kosztuje w Polsce?

Spis treści: 01 Volkswagen ID.3 po liftingu - ceny w Polsce

02 Volkswagen ID.3 po liftingu - co się zmieniło?

03 Volkswagen ID.3 po liftingu - bogatszy w standardzie

Podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show, na polskim rynku zadebiutował Volkswagen ID.3 po liftingu. Kompaktowy elektryk jest dostępny w polskich salonach w dwóch odmianach - z mniejszą (58 kWh) i większą (77 kWh) baterią. Niezależnie jednak od wyboru, napędza go jeden silnik o mocy 204 KM. Ile za odświeżonego Volkswagena ID.3 zapłacimy w Polsce?

Volkswagen ID.3 po liftingu - ceny w Polsce

Ceny Volkswagena ID.3 po modernizacji startują w Polsce od 218 290 zł za bazową odmianę “Pro Performance" z mniejszym akumulatorem o pojemności 58 kWh (do 429 km zasięgu). Odmiana z większa baterią o pojemności 77 kWh (do 559 km zasięgu) w wersji “Pro S", to wydatek rzędu 247 590 zł. Z dopłatą wynikająca z rządowego programu “Mój elektryk", ów kwoty można pomniejszyć o 27 tys. złotych. W przypadku skorzystania z oferty Volkswagen Financial Services i dopłaty w programie "Mój Elektryk", ID.3 można użytkować już od 1651 zł netto miesięcznie (leasing na okres 48 miesięcy przy wpłacie własnej wynoszącej 10 proc).

Volkswagen ID.3 po liftingu - co się zmieniło?

Modyfikacje kompaktowego elektryka objęły m.in. nadwozie oraz wnętrze. Niemiecki producent poprawił jakość tworzyw, zastosował w kabinie więcej materiałów pochodzących z recyklingu i całkowicie zrezygnował z surowców pochodzenia zwierzęcego. Jednocześnie wzbogacił wyposażenie standardowe.

Volkswagen ID.3 po liftingu - bogatszy w standardzie

Po liftingu bazowa wersja wyposażenia “Pro Performance" posiada już w cenie m.in. systemy łączności. dwa wyświetlacze - mniejszy, o przekątnej 5,3 cala, umieszczony za kierownicą oraz większy o przekątnej 12 cali, pełniący funkcję ekranu systemu opcjonalnej nawigacji, telefonu, multimediów, systemów wspomagających i ustawień pojazdu. Dopłaty wymagają z kolei matrycowe reflektory IQ.LIGHT, pozwalający na półautomatyczną jazdę system IQ. Drive Travel Assist, system audio BeatsAudio ze wzmacniaczem o mocy 400 W oraz Park Assist Plus. Nowym elementem wyposażenia w odświeżonym ID.3 są też czarne, 19-calowe felgi.

