Volkswagen Golf GTI i GTE wycenione w Polsce

Gama ósmej generacji Golfa została właśnie rozszerzona o dwie usportowione wersje - klasyczne GTI oraz hybrydowe GTE.

Pierwsza jazda Jeździmy nowym Volkswagenem Golfem GTI

Najnowsza generacja protoplasty hot hatchy jest juz dostępna w Polsce. Korzysta ona z dobrze znanego silnika 2.0 TSI o mocy 245 KM, a więc identycznej, co poprzednik we wzmocnionej odmianie Performance. Obecnie jednostka ta standardowo jest łączona z 7-biegową przekładnią DSG, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 6,3 s.

Volkswagen wycenił Golfa GTI w Polsce na 149 390 zł (143 390 zł w promocji), a w cenie tej otrzymamy przednie i tylne reflektory w technologii LED, sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm, 17-calowe felgi aluminiowe, sportowe fotele, nawigację, wirtualne zegary, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz adaptacyjny tempomat i asystenta toru jazdy.

Lista wyposażenia opcjonalnego obejmuje między innymi matrycowe reflektory przednie, adaptacyjne zawieszenie, wyświetlacz head-up, nagłośnienie harman/kardon, felgi w rozmiarze 18 i 19 cali, skórzaną tapicerkę oraz ogrzewanie postojowe.

Alternatywą dla klasycznego GTI jest hybrydowe GTE, które w porównaniu do poprzednika przeszło trochę zmian. Najważniejszą jest podbicie mocy z 204 do 245 KM. Głównym źródłem napędu jest nadal jednostka 1.4 TSI o mocy 150 KM, która przekazuje ją na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni DSG. Silnik elektryczny czerpie energię z nowej litowo-jonowej baterii o pojemności 13 kWh, która pozwala na przejechanie do 60 km w trybie elektrycznym. Maksymalna prędkość "na prądzie" to 130 km/h. Z racji wyższej masy własnej GTE jest nieco wolniejsze od GTE, ale tylko nieznacznie - sprint do 100 km/h trwa 6,7 s, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h (GTI 250 km/h).

Standardowe wyposażenie Golfa GTE jest właściwie identyczne z GTI. Układ hybrydowy podbija jednak cenę do 169 890 zł (163 890 zł w promocji). Obie wersje można już zamawiać, a pod koniec roku do oferty ma dołączyć wysokoprężne GTD o mocy 200 KM.