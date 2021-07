Używane auta najdroższe w historii. Padł Rekord drożyzny

Producenci ​Pandemia. Problemy uderzają w polskich kierowców

Światowy trend doskonale oddaje raport opracowany właśnie przez amerykańską firmę Cox Automotive, która zadała sobie trud przeanalizowania średnich cen używanych aut w USA. Wnioski śmiało określić można mianem przerażających!



W tym przypadku analizie poddano dealerów różnych marek, którzy oferują swoim klientom możliwość zakupu auta używanego. Okazało się, że na koniec czerwca średnia cena takiego pojazdu osiągnęła historyczny wynik 25 101 dolarów (ok 98 tys. zł). Dla porównania miesiąc wcześniej było to 24 414 dolarów. Największe wrażenie robi jednak zestawienie czerwcowych notowań z sytuacją sprzed roku. W czerwcu 2019 używane auto w USA kosztowało średnio - uwaga - 20 000 dolarów (ok 78 tys. zł wg obecnego kursu). Na przestrzeni dwunastu miesięcy rynek zanotował więc wzrost o gigantyczne 29 proc!



Śmiało powiedzieć można, że amerykańscy nabywcy zapamiętają bieżący rok jako czas niespotykanej do tej pory drożyzny. Największe podwyżki dotyczą minionego kwartału. Od kwietnia do czerwca 2021 roku średnia cena używanego auta w USA urosła o blisko 4 000 dolarów! W zestawieniu rok do roku podwyżki przekraczają już 5 000 dolarów.



Galopujące ceny sprawiają, że rynek powoli wytraca impet. Według najnowszych danych zapas niesprzedanych aut używanych wynosił na koniec czerwca 2,45 mln sztuk i był większy niż miesiąc wcześniej (2,38 mln sztuk). Z 38 do 41 wzrósł również średni czas, jaki używane auta spędzają na dealerskich placach do momentu znalezienia nowego nabywcy. Warto dodać, że wg Cox Automotive średni przebieg statystycznego oferowanego do sprzedaży używanego auta w USA wynosi obecnie 68,613 mil (110 422 km).



***