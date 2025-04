Nie warto zwlekać z pobraniem aktualizacji do systemu. To złota zasada, która powinna towarzyszyć użytkownikom wielu różnych urządzeń, nie tylko Android Auto. Odpowiednio często aktualizowany system jest mniej podatny na błędy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Ponadto aktualizacje są niezbędnym krokiem do tego, by móc otrzymywać przyszłe nowości, co w przypadku produktów Google jest szczególnie istotne. Z tych właśnie powodów, nawet jeśli Android Auto 14.2 na ten moment niewiele zmienia, to nie warto odwlekać aktualizacji w czasie.