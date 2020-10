Trzaskowski: Będę podnosił opłaty za parkowanie i powiększał strefę

​Widzę, że prokuratura kompletnie nie ma się czym zajmować - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do zaskarżenia do WSA uchwał Rady Warszawy dotyczących rozszerzenia SPPN oraz podwyższenia kar za brak uiszczenia opłaty w tej strefie.

Zdjęcie Zakazy, zwężenia i korki - taka ma być "nowoczesna" Warszawa Rafała Trzaskowskiego /Adam Burakowski /Reporter Motorynek Prokuratura zajęła się... podwyżkami cen za parkowanie

O zaskarżeniu do sądu administracyjnego dwóch uchwał Rady m.st. Warszawy poinformował w środę dział prasowy Prokuratury Krajowej. Pierwsza uchwała dotyczy rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Woli i Pradze Północ, druga - pięciokrotnej podwyżki kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty. Wysokość kary podwyższono z 50 zł do 250 zł.

O decyzję prokuratury pytany był w internetowej części rozmowy w Radiu Zet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Widzę, że prokuratura nie ma kompletnie się czym zajmować, bo co ma prokuratura do rozszerzenia strefy płatnego parkowania? Ja będę rozszerzał tę strefę coraz szerzej i będę podnosił opłaty za parkowanie dlatego, że tak robi każde nowoczesne miasto w Europie i w Polsce" - stwierdził prezydent Warszawy.



Na pytanie, czy jego zdaniem są to "działania na wyrost", Trzaskowski również odpowiedział pytaniem. "Czy słyszeliśmy o tym, żeby prokuratura mieszała się w to, w jaki sposób jest rozszerzana strefa płatnego parkowania? Ja rozumiem, że prokuratorzy stanęli po stronie kilku osób, którzy zgłosili tego typu wniosek. Ja wiem, że prokuratura według prawa może stanąć po stronie tego typu wniosku, tylko z reguły nie korzysta z tego uprawnienia - akurat tutaj w Warszawie dziwnie korzysta" - mówił.



Wyraził przy tym nadzieję, że prokuratorzy mają inne zajęcia niż "wchodzenie w decyzje administracyjne tego typu". "Zresztą na końcu i tak rozstrzyga to sąd" - dodał Trzaskowski.



Zdaniem prokuratury uchwała rozszerzająca Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o dodatkowe ulice na Woli i na Pradze Północ nie miała wymaganej prawem opinii. Jak wskazano, chodzi o opinię weryfikującą, czy "warunki panujące na wskazanych ulicach pozwalają na ich włączenie do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego ruchu pojazdów na drodze i komfortu użytkowników strefy".



Podwyższenie kary za brak wniesienia opłaty za parkowanie prokuratura określiła z kolei jako "rażące". W skardze do WSA wskazano, że osoby obecnie korzystające z SPPN nie mogą ponosić konsekwencji "kilkunastoletnich zaniechań związanych z podnoszeniem tej opłaty".