Spis treści: 01 Nowa Toyota Yaris Cross. Jaki napęd?

02 Toyota Yaris Cross po liftingu. Wyposażenie

03 Jakie ceny Toyoty Yaris Cross?

Nowa Toyota Yaris Cross. Jaki napęd?

Toyota Yaris Cross, czyli najczęściej wybierany w Europie SUV segmentu B, po trzech latach od światowej premiery przeszedł lifting. Model otrzymał rozbudowane multimedia oraz zaktualizowane systemy wspierające kierowcę. Oprócz tego do Yarisa Cross trafił mocniejszy układ hybrydowy. Generuje on 130 KM, a jego bazą jest silnik benzynowy o pojemności 1,5 l. Auto w tej wersji napędowej dostępne jest z napędem na przód oraz na cztery koła (napęd AWD-i, przednią oś napędza "tradycyjny" układ hybrydowy, a tylną w ruch wprawia silnik elektryczny). Z nową hybrydą Yaris Cross rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,7 s w wersji z napędem na przód i 11,3 s w odmianie z napędem na cztery koła.

Reklama

Yaris Cross jest również dostępny ze 116-konnym układem hybrydowym. W tym przypadku bazą również jest benzynowa jednostka o pojemności 1,5 l. Podobnie jak w mocniejszym układzie, tu również klient ma wybór między napędem na przód i na cztery koła (AWD-i). W pierwszym wariancie do 100 km/h auto rozpędza się w 11,2 s, a w drugim w 11,8 s. W obu hybrydach prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Z oferty wypadła natomiast odmiana benzynowa o mocy 125 KM.

Zdjęcie Toyota Yaris Cross po liftingu oferowana jest w sześciu wersjach wyposażenia. / materiały prasowe

Toyota Yaris Cross po liftingu. Wyposażenie

Toyota Yaris Cross oferowana jest w sześciu wersjach wyposażenia. W podstawowej, Active, klient może liczyć m.in. na:

światła główne w technologii projektorowej

jednostrefową klimatyzację automatyczną

9-calowy ekran multimediów z systemem Toyota Touch 3

bezprzewodowe połączenie z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

inteligentny tempomat adaptacyjny

tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcji 60:40

16-calowe felgi stalowe

W kolejnej odmianie, Comfort, można ponadto liczyć na:

światła przeciwmgielne w technologii LED

dodatkowe oświetlenie nastrojowe wewnątrz

fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

indukcyjną ładowarkę

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

16-calowe felgi aluminiowe

Odmiana Style oferuje dodatkowo m.in.:

światła główne w technologii LED

system bezkluczykowego dostępu

podgrzewane przednie fotele

tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcji 40:20:40

10,5 calowy ekran multimediów z systemem Toyota Smart Connect

17-calowe felgi aluminiowe

W wersji Executive klienci mogą liczyć dodatkowo na:

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem

system monitorowania martwego pola

automatyczną klimatyzację dwustrefową z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X

podgrzewaną kierownicę

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

18-calowe felgi aluminiowe

Wśród wersji wyposażeniowych Yarisa Cross znalazła się również odmiana GR Sport. Tutaj możemy liczyć m.in. na:

tapicerkę z ekologicznego zamszu ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami

specjalne wykończenie grilla

trójramienną kierownicę obszytą skórą z perforacją i czerwonymi przeszyciami

18-calowe felgi GR Sport

Na szczycie oferty Yarisa Cross znajduje się wersja Premiere Edition, limitowana edycja specjalna. Tutaj na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

system kamer 360 stopni

zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park

wyświetlacz HUD

Jakie ceny Toyoty Yaris Cross?

Toyota otworzyła już rezerwacje na Yarisa Cross po liftingu. Chętni na jego zakup muszą zarezerwować co najmniej 109 900 zł. Właśnie tyle trzeba wydać za odmianę w wersji Active ze słabszą hybrydą z napędem na przód. Najwięcej trzeba natomiast zapłacić za odmianę Premiere Edition i 130-konną hybrydę z napędem na cztery koła (AWD-i). W tym przypadku trzeba wydać przynajmniej 158 900 zł.

Warto tutaj dodać, że przed modernizacją Yarisa Cross mogliśmy nabyć w cenie poniżej 100 tys. zł. Odmiana Comfort ze 125-konnym benzyniakiem kosztowała 96 900 zł (kwota z cennika wyprzedaży rocznika 2023, wersja nie jest objęta promocją).



Toyota Yaris Cross po liftingu. Ceny Wersja Active Comfort Style Executive GR Sport Premiere Edition 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM 109 900 zł 115 900 zł 127 900 zł - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM - 125 900 zł 137 900 zł - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM - - - 137 900 zł 146 900 zł 148 900 zł 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM - - - 147 900 zł - 158 900 zł