Toyota Yaris Cross doczekała się liftingu. Więcej mocy i lepsze wyposażenie

Toyota Yaris Cross to najchętniej wybierany B-SUV w Polsce

Toyota Yaris Cross przez ostatnie półtora roku zbudowała sobie bardzo silną pozycję - to nie tylko najchętniej wybierany SUV segmentu B w Europie, ale również w Polsce. Od stycznia do października w wydziałach komunikacji zarejestrowano ponad 11 tys. egzemplarzy tego modelu, z czego aż 5650 sztuk trafiło do klientów indywidualnych.

W ogólnym zestawianiu najchętniej kupowanych w Polsce modeli Toyota Yaris Cross zajmuje 4. miejsce, zaraz po Toyocie Yaris (3. miejsce - ponad 12 tys. sztuk), Skodzie Octavii (2. miejsce - 12,5 tys. sztuk) i Toyocie Corolli (1. miejsce - ponad 21 tys. sztuk). Z kolei w samym październiku zarejestrowano 1201 sztuk, co zagwarantowało Yarisowi Cross 2. miejsce. Pierwsze zajęła Corolla (2867 sztuk), a trzecie Kia Sportage (1147 sztuk).

Toyota Yaris Cross (2024) 1 / 6 Toyota Yaris Cross 2024 Źródło: materiały prasowe Autor: Toyota

Toyota Yaris Cross po liftingu. Co nowego w bestsellerze?

Aby utrzymać pozycję lidera, japońska marka zdecydowała się na wprowadzenie kilku ulepszeń w miejskim bestsellerze. W ramach modernizacji Toyota Yaris Cross otrzymuje mocniejszy napęd hybrydowy, ulepszone i rozbudowane multimedia, lepsze wyciszenie i zaktualizowane systemy asystujące kierowcy.

Toyota Yaris Cross po liftingu - mocniejsza hybryda

Podobnie jak mniejszy Yaris, również Yaris Cross otrzymuje nowy, hybrydowy napęd piątej generacji (Hybrid 130). Spalinowy silnik o pojemności 1,5 l jest wspierany teraz przez większy i mocniejszy motor elektryczny, co wraz z ulepszeniem jednostki sterującej, pozwoliło na podniesienie mocy ze 116 do 132 KM i zwiększenie maksymalnego momentu obrotowego ze 141 do 185 Nm. W efekcie czas przyspieszenia do 100 km/h skrócił się o 0,4 sekundy (do 10,7 s). Nowy napęd będzie oferowany w wyższych wersjach wyposażenia tj. GR Sport czy Premiere Edition.

Zdjęcie Toyota Yaris Cross 2024 / Toyota

Toyota Yaris Cross po liftingu - lepiej wyciszona

W odświeżonym modelu skupiono się również na kwestiach wyciszenia i komfortu. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny i zamontowano rezonator na dolocie. Ponadto wygłuszenie deski rozdzielczej zmieniono z jednowarstwowego na trójwarstwowe, a dodatkową warstwę filcu dodano w jej górnej części. W wersji po liftingu znajdziemy też grubszą przednią szybę oraz szyby boczne.

Toyota Yaris Cross po liftingu - nowe multimedia

W wersjach po liftingu pojawia się 7-calowy wyświetlacz wskaźników lub opcjonalnie nawet 12,3-calowe cyfrowe wskaźniki, konfigurowalne na kilka sposobów - Smart, Casual, Sporty i Tough. Z kolei ekran systemu multimedialnego może mieć 9- lub 10,5 cala. Na pokładzie odświeżonej Toyoty Yaris Cross pojawiają się również zaktualizowane systemy wsparcia kierowcy Toyota Safety Sense najnowszej generacji. Auto zostało wyposażone także w nowe kamery oraz udoskonalone radary.

Zdjęcie Toyota Yaris Cross 2024 / Toyota

Toyota Yaris Cross po liftingu - specjalna wersja Premiere Edition

Wraz z wprowadzeniem do oferty odświeżonego modelu, Toyota Yaris Cross zadebiutuje w specjalnej i bardzo bogato wyposażonej wersji “Premiere Edition". Topowy wariant wyróżnia się specjalnym dwukolorowym malowaniem nadwozia z lakierem Urban Khaki. Do wyboru są również inne warianty bi-tone z lakierami Platinum White Pearl oraz Silver Metalic. Auto otrzymuje w standardzie pięcoramienne, 18-calowe felgi, specjalny wzór tapicerki i wyjątkowe dla wersji “Premiere Edition" przeszycia oraz elementy dekoracyjne. Dilerzy rozpoczną przyjmowanie zamówień na nową Toyotę Yaris Cross w pierwszym kwartale 2024 roku.