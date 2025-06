Od 1 czerwca poważne utrudnienia na autostradzie A2. Ograniczenie do 60 km/h

Rozpoczęła się rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas ruchu, co powoduje liczne utrudnienia dla kierowców, takie jak zwężenia i ograniczenia prędkości.

Przygotowania do wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A2 od węzła Poznań Krzesiny do MOP-u Krzyżowniki/Tulce rozpoczęły się już w sobotę 31 maja. Między 176 a 178 km drogi wytyczono nowe tymczasowe pasy ruchu, zmieniono znaki ostrzegawcze oraz znaki nakazu i zakazu związane z realizowanymi pracami. Na całym odcinku prowadzonych robót drogowych miedzy km 171 a 180 km autostrady A2 będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.