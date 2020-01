Toyota przez rok sprzedała w Europie ponad pół miliona hybryd

Toyota Motor Europe w 2019 roku dostarczyła klientom 1 089 422 samochodów, o 5,2% więcej niż w poprzednim roku. Udział producenta w europejskim rynku wzrósł o 0,3 punktu procentowego do 5,3%. Ponad 560 000 hybryd, które opuściły salony Toyoty i Lexusa, przekłada się na 52-procentowy udział tego napędu w całkowitym wyniku koncernu.

Sprzedaż hybryd zwiększyła się w ciągu roku o 17% do 562 040 egzemplarzy. W Europie Zachodniej i Środkowej auta hybrydowe stanowią już 63% samochodów dostarczonych klientom przez TME.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z mocnych wyników w 2019 roku, które osiągnęliśmy pomimo niepewnej sytuacji na rynku. Nieustanny wzrost Toyoty to potwierdzenie słuszności naszej strategii, by koncentrować się na nowych produktach i rozszerzaniu gamy hybryd. Dziękujemy naszym klientom za ich zaufanie i lojalność. Jesteśmy przekonani, że w 2020 roku utrzymamy tempo dzięki kolejnym siedmiu premierom m.in. nowego Yarisa oraz rozwijaniu naszej strategii elektryfikacji, która w tym roku obejmie nową Toyotę RAV4 z napędem Plug-in Hybrid" - powiedział dr Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

Premiery siedmiu nowych modeli w 2019 roku zwiększyły dynamikę wzrostu sprzedaży Toyoty do 4,5%. Marka osiągnęła w ubiegłym roku wynik 1 002 216 aut, przekraczając milion sprzedanych egzemplarzy po raz pierwszy od 2008 roku.

W kluczowym segmencie aut kompaktowych zadebiutowała nowa Corolla z nadwoziem sedan oraz nowymi typami nadwozia - hatchback i kombi. Jest to pierwszy model, który realizuje strategię dwóch napędów hybrydowych o różnych mocach w gamie modelowej w Europie - Corolla jest dostępna z układem hybrydowym 1.8 o mocy 122 KM oraz 2.0 o mocy 184 KM. Toyota RAV4 piątej generacji została bardzo dobrze przyjęta przez europejskich klientów, a liczba zamówień nowego SUV-a przekracza podaż. Wśród nowości znalazła się także hybrydowa Camry oraz powracająca po latach sportowa GR Supra.

Najpopularniejszymi modelami marki są Yaris (224 368 egz.), Corolla (206 846 egz.), RAV4 (139 725 egz.) i Toyota C-HR (134 442 egz.). Największe wzrosty zanotowały wodorowy Mirai (+44%), Prius Plus (+41%), RAV4 (+29%) i Camry (+22%). Sprzedaż samochodów Toyoty segmentu C wzrosła rok do roku o 20%.

Liczba hybryd Toyoty dostarczonych klientom wzrosła w 2019 roku o 16% do 503 891 aut. Ich udział w całkowitej liczbie samochodów marki, które opuściły salony w tym okresie, wynosi 50%, w tym 61% w Europie Zachodniej i Środkowej.

Najpopularniejszym modelem w gamie hybryd okazała się Corolla Hybrid, którą w całej Europie wybrano 149 916 razy. Na drugim miejscu znalazła się Toyota C-HR Hybrid z wynikiem 119 507 egz., a na kolejnych Yaris Hybrid (109 771 egz.) i RAV4 (93 792 egz.).