Toyota liderem w Polsce

​We wrześniu, po raz kolejny w tym roku, Toyota zajęła pierwsze miejsce pod względem sprzedaży nowych aut na polskim rynku. Do nabywców trafiło 6 055 nowych Toyot. Wzrost rejestracji w porównaniu z wrześniem 2019 roku wyniósł aż 38 proc.

Zdjęcie Nowa Toyota Yaris /INTERIA.PL

Toyota zdominowała zarówno rynek flotowy, jak i segment nabywców indywidualnych. Firmy zarejestrowały we wrześniu 4 484 samochody Toyoty (+46 proc. wobec września 2019 roku), co stanowi 15,3 proc. udziału w tej części rynku. Osoby prywatne odpowiadają za 1 571 rejestracji samochodów marki (+20 proc. rok do roku). Przekłada się to na 18-procentowy udział w rynku nabywców prywatnych.



Reklama

Najczęściej rejestrowanym samochodem Toyoty w ciągu miesiąca była Corolla, która zajęła drugie miejsce w kraju (1 889 aut, udział w segmencie 20 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się Yaris - najczęściej rejestrowany samochód segmentu B w Polsce (1 363 auta, udział 25,8 proc.). Liderami swoich segmentów są także: Toyota C-HR i AYGO, które zanotowały odpowiednio 898 i 510 rejestracji.



Udział Toyoty C-HR w segmencie kompaktowych SUV-ów wyniósł 18,7 proc., natomiast Toyota AYGO całkowicie zdominowała segment A, odpowiadając za aż 46,2 proc. rejestracji małych samochodów w Polsce! Toyota RAV4 zajmowała we wrześniu drugie miejsce i 13,2 procent rynku SUVów segmentu D (z wynikiem 634 aut), zaś Camry była trzecim najchętniej wybieranym modelem segmentu D. Miesięczny wynik 486 aut stanowi 21,5 proc. wszystkich rejestracji w tej klasie.

Licząc od stycznia do września 2020 roku, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów w Polsce znalazły się cztery modele Toyoty. Corolla z wynikiem 12 601 aut zajęła drugie miejsce, na trzecim figuruje Yaris (10 509 aut), na szóstym RAV4 (6 099 aut), zaś na siódmym Toyota C-HR (6 044 aut). Wśród 10 najchętniej wybieranych samochodów największy wzrost zanotowała Toyota RAV4 - aż o 27,9 proc.

Warto dodać, że samochody hybrydowe stanowią już 44,86 proc. całkowitej sprzedaży Toyoty w Polsce - wynik ten wzrósł z poziomu 38 proc., notowanego w ciągu 9 miesięcy 2019 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku na drogi wyjechało rekordowe 18 877 hybryd marki - aż o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liderem rynku hybryd w Polsce jest w tym roku Corolla Hybrid, której sprzedaż wyniosła 7 633 auta. Drugie miejsce zajmuje model Toyota C-HR Hybrid z wynikiem 4 450 rejestracji, zaś trzecie RAV4 Hybrid, którego zarejestrowano 3 877 razy.