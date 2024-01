Toyota Land Cruiser wjeżdża do Polski. Wyjątkowa seria 120 sztuk

Spis treści: 01 Nowa Toyota Land Cruiser wjeżdża do Polski

Dobre wieści dla fanów jazdy po bezdrożach - nowa generacja Toyoty Land Cruiser wjeżdża do sprzedaży. W lutym importer otworzy przedsprzedaż na nową generację terenowej ikony. Na polski rynek trafią też auta w wyjątkowej wersji “First Edition". Chętni muszą się jednak śpieszyć, poniewaz do sprzedaży trafi tylko 120 egzemplarzy inspirowanych historycznymi modelami.

Nowa Toyota Land Cruiser wjeżdża do Polski

Nowa Toyota Land Crusier 250 jest zbudowana na sztywniejszej konstrukcji ramowej, pod jej maską pracuje mocny i oszczędny silnik wysokoprężny, a w dodatku została wyposażona w masę nowych rozwiązań ułatwiających jazdę w terenie. Na polskim rynku samochód będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia - Prado, Executive oraz limitowanej do 120 sztuk odmianie "First Edition" z charakterystycznymi, okrągłymi światłami do jazdy dziennej.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 Executive / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Toyota Land Cruiser ma mocnego diesla i nową skrzynię

Pod maską nowego modelu pracuje mocy i oszczędny "ropniak" o pojemności 2,8-litra. Jest to ta sama jednostka, którą znamy z poprzedniej generacji (204 KM i 500 Nm), jednak różnica polega jednak na tym, że tu zastosowano inną mapę silnika. Moment przekazywany na koła przez 8-biegowy automat ma być rozwijany płynniej, a turbina ma wcześniej “wstawać". W kwestii stałego napędu na wszystkie koła nic się nie zmienia - jest wyposażony w centralny mechanizm różnicowy typu Torsen, który blokujemy przełącznikiem pod lewarkiem skrzyni (H4L). Z tego miejsca możemy również zaciągnąć do pracy reduktor, blokując centralny dyferencjał (L4L). W droższych wersjach standardem jest również blokada tylnego mostu.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 "Executive" / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy Land Cruiser jest pełen nowych technologii

Na pokładzie nowej generacji znajduje się duży wyświetlacz centralny (12,3 cala), a w nim najnowszy system multimedialny Toyoty, który bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay i Android Auto. Na pokładzie znajdzie się też cyfrowe lusterko wsteczne, cyfrowe zegary z grafikami wysokiej jakości (12,3 cala), szeroki podłokietnik z chłodzonym schowkiem, klasycznie dwa miejsca na napoje, które nie kolidują z pracą lewarka, trzy gniazda USB-C z przodu i jeszcze więcej z tyłu. Opcjonalnie samochód można zamówić z trzecim rzędem siedzeń.

Toyota Land Cruiser - wymiary Wymiary Toyota Land Cruiser Ford Bronco Outer Banks Jeep Wrangler Rubicon Długość 4920 mm 4818 mm 4882 mm Szerokość 1980 mm 1928 mm 1894 mm Wysokość 1870 mm 1852 mm 1848 mm Rozstaw osi 2850 mm 2950 mm 3008

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 "Executive" / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Ile kosztuje nowa Toyota Land Cruiser?

Cennik nowego Land Cruisera otwiera wersja Prado, która kosztuje od 319 900 zł. Jednakże, o tej wersji na tę chwilę niewiadomo wiele. To dlatego, że w przedsprzedaży zamówić będzie można zamówić tylko te wyższe wersje tj. Executive oraz First Edition. Odmiana Executive wyceniona na 409 900 zł będzie wyposażona w standardzie w m.in:

20-calowe felgi aluminiowe

fotele wykończone tapicerką skórzaną z perforacją

skrajne tylne siedzenia wentylowane i podgrzewane

system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM)

cyfrowe lusterko wsteczne

projekcyjny wyświetlacz na przedniej szybie (HUD)

14-głośnikowy system Premium Audio JBL

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 "First Edition" / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Land Cruiser First Edition. Do Polski trafi 120 egzemplarzy

Wyjątkowa odmiana First Edition (od 499 900 zł), której dostępność będzie ograniczona na polskim rynku do 120 egzemplarzy, będzie odróżniać się wyglądem nawiązującym do kultowych poprzedników z lat 70. i 80. Charakterystycznymi elementami dla tej odmiany są okrągłe reflektory Bi-LED i dwukolorowe malowanie nadwozia z dachem w odcieniu Light Grey. Auto w tej odmianie ma 7 miejsc, a tylna kanapa jest składana elektrycznie i dzielona w proporcji 50:50. Standardem dla odmiany First Edition jest sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser będzie dostępna opcjonalnie z trzecim rzędem siedzeń / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 została wyposażona w nowy 8-stopniowy automat / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL