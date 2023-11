To koniec Diesli w Europie? W salonach przegrywają nawet z elektrykami

Spis treści: 01 W Unii Europejskiej przybywa nowych samochodów

W Unii Europejskiej przybywa nowych samochodów

W październiku rynek samochodów w Unii Europejskiej zaliczył znaczący wzrost. Z danych branżowego stowarzyszenia ACEA wynika, że w minionym miesiącu w krajach sojuszu zarejestrowano łącznie 855 484 samochody. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (kiedy to zarejestrowano 746 232 auta) jest to wynik o 14,6 proc. lepszy. Od początku roku natomiast liczba wszystkich zarejestrowanych samochodów w krajach wspólnoty wyniosła blisko 9 mln sztuk, co oznacza o 16,7 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Samochody elektryczne pokonały diesle

Patrząc pod kątem napędów największym zainteresowaniem Europejczyków cieszyły się samochody z silnikami benzynowymi. Udział benzyniaków w rynku UE spadł jednak z 35,4 proc. do 33,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Drugie miejsce, jeśli chodzi o udział w rynku, mają auta spalinowe wspomagane silnikiem elektrycznym, nieładowane z gniazdka (ACEA zbiorczo określa te pojazdy jako hybrydy HEV) - w październiku było to 28,6 proc.

Trzecie miejsce natomiast zajęły auta elektryczne. W październiku wzrósł on do 14,2 proc. z poziomu 12 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego. W efekcie samochody elektryczne, podobnie jak choćby we wrześniu czy sierpniu, przegoniły diesle. Obecnie ich udział w rynku wynosi 12, proc. Dla porównania w październiku 2022 roku samochody z silnikami wysokoprężnymi miały 15,9 proc. udziałów. Jeśli natomiast spojrzymy na wrzesień 2023 roku zobaczymy, że elektryki miały 14,8 proc. udziału w rynku, a diesle 12,7 proc. Jak podaje ACEA, w październiku zmniejszone zainteresowanie autami z silnikami wysokoprężnymi odnotowano na większości rynków wspólnoty. Stowarzyszenie wskazuje również, że po raz pierwszy łączna liczba samochodów elektrycznych w zestawieniu od początku roku przewyższa liczbę aut z jednostkami Diesla. W zeszłym miesiącu przewaga silników wysokoprężnych w okresie od początku roku wynosiła zaledwie 0,1 punktu procentowego.

Jakie napędy cieszyły się największą popularnością w Polsce?

Według danych ACEA, w minionym miesiącu w naszym kraju zarejestrowano 40 913 samochodów. Dla porównania, w październiku w zeszłym roku liczba sprzedanych samochodów wynosiła 32 001. Jeśli chodzi natomiast o układy napędowe, z danych stowarzyszenia wynika, że Polacy najchętniej kupowali auta z napędem hybrydowym. W minionym miesiącu samochody spalinowe wspomagane silnikiem elektrycznym zanotowały udział w rynku na poziomie 44,4 proc. Samochody z silnikami benzynowymi znalazły się natomiast na drugim miejscu, z wynikiem 38 proc. W przypadku aut z silnikami wysokoprężnymi udział w rynku wyniósł 8,7 proc. Samochody elektryczne znalazły się dopiero na czwartym miejscu, z udziałem na poziomie 3,2 proc.