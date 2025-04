Widzisz pomarańczowe światełko w lusterku innego pojazdu? Koniecznie uważaj

Producenci co rusz prześcigają się w prezentowaniu nowych technologii, które mają poprawić bezpieczeństwo. Wykorzystanie kilku dobrze znanych już systemów pozwoliło na stworzenie BLIS, czyli Blind Spot Information System, który odpowiedzialny jest za monitorowanie martwego pola. To obszar od słupka B do nawet kilkunastu metrów za pojazdem, który jest trudno widoczny dla kierowcy nawet patrząc w lusterka boczne. Najczęściej znajduje się on z tyłu i po bokach samochodu, a jego rozmiar różni się w zależności od typu pojazdu oraz wielkości lusterek.