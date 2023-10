Tesla nie wie, że Europejczycy nie chcą elektryków. Rozbija bank

Niższe zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest wyraźnie zauważalne i stanowi poważny problem dla wielu producentów. O tym, jak bardzo jest on dotkliwy, niech świadczy przykład Volkswagena i Stellantisa, które zmuszone były do wprowadzenia przerw w produkcji elektryków. Jak się jednak okazuje, z niskiej popularności aut na prąd w Europie wyłamuje się jeden model.

Elektryki w Europie nie cieszą się popularnością. Wyjątek stanowi jeden model

Według wstępnych danych firmy Dataforce (obejmują 95 proc. wyników sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii), na które powołuje się Automotive News Europe, we wrześniu najchętniej kupowanym autem w Europie była Tesla Model Y. W sumie sprzedano 26 370 egzemplarzy. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to jednak spadek o 8,4 proc. Mało tego, jest jedynym reprezentantem swojej marki. W pierwszej pięćdziesiątce najchętniej kupowanych aut w Europie we wrześniu nie ma już żadnego innego samochodu Tesli. Ciekawostką jest również fakt, że pierwszym po Modelu Y autem oferowanym wyłącznie w wariancie elektrycznym jest MG 4 znajdujące się na 44 pozycji (na 50).

Najchętniej kupowane samochody w Europie we wrześniu. Jak wygląda reszta zestawienia?

Na drugim miejscu znalazł się Peugeot 208. Dotychczasowe dane wskazują, że sprzedano 21 111 sztuk tego auta. Można stwierdzić, że we wrześniu pewien sukces zaliczyła również francuska motoryzacja. Choć żadnemu z aut nie udało się wygrać, to jednak podium zdominowały dwa modele z Francji. Oprócz Peugeota znalazło się na nim jeszcze Renault Clio z wynikiem 19 731 sprzedanych samochodów. Pierwsza dziesiątka zestawienia prezentowała się następująco:

Tesla Model Y (26 370 sprzedanych egzemplarzy) Peugeot 208 (21 111) Renault Clio (19 731) Volkswagen Golf (19 317) Dacia Sandero (18 587) Ford Puma (17 849) Volkswagen T-Roc (16 859) Opel Corsa (16 400) Volkswagen Tiguan (16 122) Nissan Qashqai (15 899)

Tesla Model Y ma na koncie więcej sukcesów

Zwycięstwo we wrześniu nie jest jednak jedynym dobrym wynikiem auta Tesli. Pod względem sprzedaży Model Y prowadzi również w okresie styczeń - wrzesień. Od początku roku amerykańskie auto sprzedało się w nakładzie 180 721 sztuk. Względem analogicznego okresu w 2022 roku jest to wzrost aż o 125 proc., co oznacza również najwyższy wzrost wśród wszystkich 50 aut z zestawienia. Tu honoru europejskiej motoryzacji bronią znajdująca się na drugim miejscu Dacia Sandero (166 675 sprzedanych aut) oraz Volkswagen T-Roc (155 972). Warto zwrócić uwagę, że wśród najlepiej sprzedających się aut w okresie styczeń - wrzesień samochody elektryczne również nie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Pierwszym oferowanym wyłącznie w wariancie elektrycznym autem po Tesli Model Y, jest Volkswagen ID.4, który ulokował się na 42 pozycji.