Szykują się znaczące podwyżki OC. Utrzymanie samochodu będzie coraz droższe

Utrzymanie samochodu w Polsce kosztuje coraz więcej. Od początku bieżącego roku średnia składka OC wzrosła już o 10 proc, a w ciągu nadchodzących miesięcy nadal będzie drożeć. Do tego dochodzą coraz większe wydatki na serwisowanie i tankowanie samochodu. Co to oznacza dla kierowców?

Zdjęcie Szykują się znaczące podwyżki OC. Utrzymanie samochodu będzie coraz droższe / Arkadiusz Ziółek / East News