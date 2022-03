Na przestrzeni roku ceny używanych suvów wzrosły średnio o blisko 20 proc. Takie auta, które obecne są na rynku wtórnym stosunkowo krótko (pamiętajmy, że średni wiek samochodu w Polsce przekracza 14,5 roku), odpowiadają obecnie już za 1/3 ogółu ogłoszeń. Zdaniem AAA Auto, które na bieżąco monitoruje polski rynek wtórny, częściej na sprzedaż trafiają obecne w Polsce samochody z nadwoziem kombi (2. miejsce w rankingu) i hatchback (1. miejsce). W obu tych grupach średnie wzrosty cen są jednak zauważalnie niższe niż w przypadku suvów.



Rekordowe ceny suvów. Drożeją dwa razy szybciej niż inne auta

W styczniu ubiegłego roku mediana ceny auta segmentu suv oferowanego na sprzedaż w Polsce wynosiła 44 300 złotych. W styczniu bieżącego roku było to już 53 000 złotych, czyli o blisko 20 proc. więcej. W tym samym czasie używane kombi zdrożały średnio "zaledwie" o 10 proc. (z 19 900 zł do 21 900 zł), a używane hatchbacki o 7 proc. (z 13 900 zł do 14 900 zł).



Duże różnice miedzy poszczególnymi segmentami wynikają z faktu, że przeciętny używany SUV jest dużo młodszy od swoich konkurentów. Dla tego typu aut mediana wieku w styczniu 2022 roku wyniosła nieco ponad 8 lat. W przypadku kombi i hatchbacków mediana wieku wyniosła około 13 lat.

Młodszy rocznik oznacza też z reguły mniejszy przebieg. Jego mediana dla suvów wynosi 140 tysięcy kilometrów. To aż o 80 tysięcy kilometrów mniej niż w kombi (220 tys. km.) i 25 tysięcy kilometrów mniej niż wynosi mediana przebiegu hatchbacków (165 tys. km.).



Pierwsza dziesiątka najczęściej sprzedawanych używanych suvów w styczniu 2022:



Nissan Qashqai (mediana ceny 42 900 zł, mediana wieku 9,2 roku, mediana przebiegu 142 098 km) Kia Sportage (mediana ceny 52 800 zł, mediana wieku 8,4 roku, mediana przebiegu 136 881 km)

Ford Kuga (mediana ceny 49 900 zł, mediana wieku 8,6 roku, mediana przebiegu 160 000 km) Hyundai Tucson (mediana ceny 74 750 zł, mediana wieku 5,7 roku, mediana przebiegu 116 520 km) BMW X3 (mediana ceny 35 000 zł, mediana wieku 13,4 roku, mediana przebiegu 211 430 km) Hyundai ix35 (mediana ceny 45 900 zł, mediana wieku 9,3 roku, mediana przebiegu 148 900 km) Volkswagen Tiguan (mediana ceny 54 900 zł, mediana wieku 8,6 roku, mediana przebiegu 147 318 km) Toyota RAV 4 (mediana ceny 31 900 zł, mediana wieku 13,9 roku, mediana przebiegu 183 144 km) BMW X5 (mediana ceny 56 700 zł, mediana wieku 12,7 roku, mediana przebiegu 225 000 km)

Opel Mokka (mediana ceny 54 400 zł, mediana wieku 6,5 roku, mediana przebiegu 95 314 km)

