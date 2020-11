Do polskich salonów wkraczają właśnie dwa nowe auta spod znaku Suzuki: Suzuki Across i Suzuki Swace. Importer japońskiej marki opublikował już cenniki nowych modeli.

Zdjęcie Suzuki Across / Premiery Suzuki Across to RAV4 ze zmienionym przodem

Oba samochody to wynik zacieśnienia współpracy z Toyotą. Across jest w istocie przemodelowanym przez stylistów Suzuki technicznym bratem bliźniakiem nowej Toyoty RAV4 i pełnić ma rolę okrętu flagowego marki. Pod maską znajdziemy napęd hybrydowy plug-in (korzystająca z niego RAV4 zadebiutowała niedawno jedynie w Japonii). Źródłem napędu jest 2,5-litrowy silnik benzynowy, który współpracuje z dwoma motorami elektrycznymi (drugi przy tylnej osi). Auto jest w stanie pokonać do 75 km wyłącznie przy użyciu silników elektrycznych.

Reklama

Trudno jednak przypuszczać, by Across cieszył się w Polsce dużym powodzeniem. Samochód może się pochwalić kompletnym wyposażeniem (m.in. 19-calowe koła czy obszyta skórą deska rozdzielcza), ale ceny startują z pułapu 261 800 zł.

Zdecydowanie bliższy sercom i portfelom polskich nabywców wydaje się nowy Suzuki Swace, które zostało oparte na Toyocie Corolli kombi. Podstawowa odmiana - premium plus - oferuje m.in.: podgrzewane przednie fotele czy system multimedialny z 8-calowym wyświetlaczem i kamerą cofania. Za auto w takiej wersji zapłacić trzeba od 103 500 zł.

Suzuki Swace oferowane jest wyłącznie w hybrydowej odmianie z benzynowym silnikiem 1,8 l (122 KM) i bezstopniową przekładnią CVT.