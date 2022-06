Spada sprzedaż samochodów w Europie. Maj to kolejny fatalny miesiąc

Spis treści: 01 Fatalny miesiąc dla Volkswagena i Stellantisa

W efekcie, w 27 krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein) w maju 2022 roku sprzedano 948 149 samochodów, czyli o 13 proc. mniej niż w maju 2021 roku.

Fatalny miesiąc dla Volkswagena i Stellantisa

Miniony miesiąc okazał się bardzo słaby dla grupy Volkswagena, której sprzedaż spadła aż o 22 proc. oraz koncernu Stellantis (-15 proc.). Mniej samochodów sprzedała również m.in. grupa Renault (-9,8 proc, przy czym znaczny wzrost sprzedaży - +12 proc - zanotowała Dacia), BMW (-13 proc.) i Mercedes (-8,3).

Dobre wyniki koreańskich producentów

Z drugiej strony nieźle radzili sobie azjatyccy producenci - sprzedaż koncernu Hyundai-Kia wzrosła o 9,8 proc, Nissana - o 3 proc. Toyoty (łącznie z Lexusem) - o 1 proc.

W zestawieniu największych producentów nadal prowadzi grupa Volkswagena przed Stellantisem. Na trzecim miejscu jest Hyundai-Kia, koreański koncern zwiększył swój udział w rynku o 2,1 proc, obecnie należy do niego 10,2 proc. sprzedaży.

Zerwane łańcuchy dostaw, inflacja, spowolnienie gospodarcze

Dotychczas rynek zmagał się z zerwanymi łańcuchami dostaw dotyczącymi głównie półprzewodników. Gdy wydawał się, że producenci, po wielu miesiącach, zaczynają rozwiązywać ten kryzys, wybuchła wojna, co z kolei wywołało problemy z produkowanymi w Ukrainie dostawami wiązek kabli. Jednak analitycy wskazują, że największy wpływ na majowe wyniki sprzedaży ma rosnąca (w Polsce wręcz galopująca) inflacja i spowolnienie gospodarcze. Powodują one, że Europejczycy nie są chętni do wydawania pieniędzy na samochody, szczególnie, że w ostatnim czasie ich ceny mocno wzrosły.



