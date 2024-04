Skoda Octavia po liftingu ma już polskie ceny. W cztery lata sporo podrożała

Spis treści: 01 Skoda Octavia. Co nowego po liftingu?

02 Skoda Octavia po liftingu. Silniki i wersje

03 Skoda Octavia po liftingu. Bogatsze wyposażenie

04 Nowa Skoda Octavia. Pakiety, kolory i tapicerki

05 Skoda Octavia po modernizacji. Ceny w Polsce

06 Tak Skoda Octavia podrożała przez 4 lata

Kilka tygodni po światowej premierze odświeżonego czeskiego bestsellera importer opublikował polskie ceny i otworzył zamówienia. Nowa Skoda Octavia po faceliftingu jest już dostępna w oficjalnej sprzedaży. Co wiemy o nowym modelu?

Skoda Octavia. Co nowego po liftingu?

Nowa Skoda Octavia po faceliftingu w gruncie rzeczy z zewnątrz różni się tylko detalami - pojawiła się nowa sygnatura LED, odświeżone tylne światła, kilka nowych wzorów felg (od 16 do 19-calowych), a także przeprojektowane zderzaki przez które auto wydłużyło się o 9 mm oraz zmieniona czcionka napisu “SKODA" na klapie bagażnika. W kabinie pojawił się większy ekran systemu multimedialnego (do 13 cali), a odblaskowe elementy zastąpiono matowymi.

Nowa Skoda Octavia po liftingu - dane techniczne Wymiary Skoda Octavia Liftback Skoda Octavia Combi Długość 4698 mm 4698 mm Wysokość 1470 mm 1468 mm Szerokość 1829 mm 1829 mm Rozstaw osi 2696 mm 2686 mm Poj. bagażnika 600 litrów 640 litrów

Zdjęcie Skoda Octavia po liftingu otrzymała większy, 13-calowy ekran info-rozrywki /Jan Guss-Gasiński /INTERIA.PL Premiery Tak wygląda nowa Skoda Octavia po faceliftingu. Spróbuj znaleźć 5 różnic

Skoda Octavia po liftingu. Silniki i wersje

W momencie ogłoszenia cennika kompaktowa nowość z Mlada Boleslav debiutuje w dwóch wersjach nadwozia - Liftback oraz Combi - a także w dwóch wersjach wyposażenia - Selection i Sportline. W późniejszym czasie oferta wzbogaci się o tańszą odmianę "Essence" i topowy wariant "RS".

Na chwilę obecną klienci mają do wyboru pięć wariantów silnikowych - cztery benzynowe (1.5 TSI i 1.5 TSI mHEV - 115 KM lub 150 KM) i jeden wysokoprężny (2.0 TDI - 150 KM). Silniki dostępne są z manualną skrzynią biegów lub automatyczną, 7-stopniową przekładnią DSG. Docelowo w ofercie pojawić się ma także mocniejszy motor benzynowy 2.0 TSI (204 KM i 265 KM) oraz słabszy, 115-konny diesel.

Nowa Skoda Octavia po liftingu - silniki i osiągi Sinik Moc Napęd Skrzynia biegów 1.5 TSI 115 KM i 220 Nm FWD 6-biegowa, manualna 1.5 TSI mHEV 115 KM i 220 Nm FWD 7-biegowa, dwusprzęgłowa DSG 1.5 TSI 150 KM i 250 Nm FWD 6-biegowa, manualna 1.5 TSI mHEV 150 KM i 250 Nm FWD 7-biegowa, dwusprzęgłowa DSG 2.0 TSI 204 KM i 320 Nm AWD 7-biegowa, dwusprzęgłowa DSG 2.0 TSI 265 KM i 370 Nm FWD 7-biegowa, dwusprzęgłowa DSG 2.0 TDI 115 KM & 300 Nm FWD 6-biegowa, manualna 2.0 TDI 150 KM & 360 Nm FWD 7-biegowa, dwusprzęgłowa DSG

Zdjęcie Skoda Octavia po liftingu debiutuje na polskim rynku z czterema "benzyniakami" i jednym dieslem. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Skoda Octavia po liftingu. Bogatsze wyposażenie

Skoda Octavia po liftingu jest w standardzie bogato wyposażona. W egzemplarzach od wersji wyposażenia "Selection" w cenie otrzymujemy masę dodatków tj.

Smartlink - połączenie bezprzewodowe dla urządzeń Apple iOS

Usługa Care Connect - 3 lata

Tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kamera cofania

Bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

4x gniazdo USB-C z szybkim ładowaniem 45W (2x z przodu, 2 x z tyłu), 1x w lusterku wstecznym

Bluetooth Plus (Phone Box - indukcyjna ładowarka smartfona)

Virtual Cockpit 10"- cyfrowy zestaw wskaźników

Infotainment 10" - wyświetlacz systemu multimedialnego

Podgrzewane fotele przednie

Skórzana 2-ramienna kierownica wielofunkcyjna (z manetkami dla DSG)

Obręcze kół ze stopów lekkich Rotare Aero 17"

Alarm Kessy Full - bezkluczykowy system obsługi samochodu

Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych + chromowana ramka grilla

Zdjęcie Skoda Octavia RS po liftingu będzie mocniejsza. Teraz silnik 2.0 TSI generuje moc 265 KM / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W droższych wariantach "Sportline" nowa Skoda Octavia posiada dodatkowo na liście wyposażenia standardowego:

Reflektory TOP LED Matrix

Przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją CORNER

Spryskiwacze rekflektorów przednich

Obręcze kół ze stopów lekkich Vega Aero Black 18"

Zewnętrzne lusterka w kolorze czarnym

Automatycznie przyciemniające się lusterko po stronie kierowcy

Progresywny układ kierowniczy

Sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm

Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami

Skórzaną sportową 3-ramienną kierownicę wielofunkcyjną (z manetkami dla DSG)

Aluminiowe nakładki na pedały

Elementy stylistyczne Sportline

Driving Mode Select - wybór profilu jazdy

Zdjęcie Skoda Octavia po liftingu otrzymała nowe reflektory i tylne lampy. Sygnatura świateł LED nieznacznie różni się od poprzedniej wersji / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Skoda Octavia. Pakiety, kolory i tapicerki

Obydwie wersje wyposażenia można dodatkowo wzbogacić o liczne pakiety Assited Drive, Peformance, Winter, Light & View, Infotainment czy Family, Comfort i Simply Clever. Przy konfiguracji auta w wersji "Selection" klienci decydują także o wyborze tapicerki. Domyślny motyw kabiny to Loft, jednak opcjonalnie dostępne są także Lodge (1900 zł), Lounge (7500 zł) oraz Suite Black i Suite Cognac (16 800 zł). Dla wersji "Selection" i "Sportline" domyślnym kolorem nadwozia jest z kolei błękitny "Energy". Pozostałe 7 kolorów nadwozia, z wyjątkiem białego "Candy", wymagają dopłaty w wysokości 2650 zł. Zielony kolor "Mamba" jest zarezerwowany wyłącznie dla sportowych wersji RS.

Zdjęcie Skoda Octavia RS po liftingu będzie wyróżniać się sportowymi fotelami pokrytymi materiałową lub materiałowo-skórzaną tapicerką. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Skoda Octavia po modernizacji. Ceny w Polsce

Cennik modelu Octavia w nadwoziu Liftback otwiera wersja 1.5 TSI (115 KM) z 6-biegową skrzynią manualną. Za wariant w wersji wyposażenia "Selection" zapłacimy dziś co najmniej 125 800 zł (Liftback) lub 129 200 zł (Combi). Mocniejszy "benzyniak" o mocy 150 KM z 6-biegową skrzynią ręczną to wydatek rzędu co najmniej 134 500 zł (Liftback) lub 137 900 zł (Combi). Za egzemplarz z 2-litrowym dieslem (150 KM) i automatyczną przekładnią trzeba przygotować przynajmniej 155 100 zł (Liftback) lub 158 500 zł (Combi).

Nowa Skoda Octavia po liftingu - ceny w Polsce Liftback Sinik Selection Sportline 1.5 TSI (115 KM) 6MT 125 800 zł - 1.5 TSI mHEV (115 KM) DSG 135 000 zł - 1.5 TSI (150 KM) 6MT 134 500 zł 149 700 zł 1.5 TSI mHEV (150 KM) DSG 141 600 zł 157 000 zł 2.0 TDI DSG (150 KM) DSG 155 100 zł 170 300 zł Combi 1.5 TSI (115 KM) 6MT 129 200 zł - 1.5 TSI mHEV (115 KM) DSG 138 400 zł - 1.5 TSI (150 KM) 6MT 137 900 zł 155 300 zł 1.5 TSI mHEV (150 KM) DSG 144 900 zł 162 600 zł 2.0 TDI DSG (150 KM) DSG 158 500 zł 175 900 zł

Tak Skoda Octavia podrożała przez 4 lata

Cztery lata temu, gdy czwarta generacja Octavii wchodziła na rynek, ceny wersji Liftback w wersji wyposażenia "Active" z benzynowym silnikiem 1.0 TSI (110 KM) i 6-biegowym manualem startowały od 82 200 zł. Mocniejsza, 150-konna benzyna w wydaniu "Ambition" z 6-biegową skrzynią ręczną była dostępna od 95 750 zł. Z kolei 150-konny diesel z przekładnią DSG, startował od wersji "Ambition" za 116 100 zł.

Podobnie do oferowanej dziś wersji "Selection" wyposażone były kiedyś egzemplarze w wersji "Style". Wówczas benzyniak o mocy 150 KM z 6-biegową skrzynią manualną startował od 104 700 zł - czyli był o całe 21 000 zł tańszy. Nafaszerowany wyposażeniem 2-litrowy diesel z DSG (150 KM) kosztował od 126 060 zł. W tym momencie to wydatek rzędu co najmniej 155 100 zł.

Skoda Octavia nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach podwyżki rzędu kilkudziesięciu tys. zł dotknęły wszystkie modele, niezależnie od marki i producenta.