Skoda Enyaq iV już w Polsce - znamy ceny

Polskie przedstawicielstwo Skody podało właśnie ceny swojego pierwszego elektrycznego SUVa. Początkowo auto dostępne będzie w dwóch wersjach, różniących się wielkością baterii, mocą silnika oraz wyposażeniem.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV / Premiery Skoda Enyaq iV zaprezentowana

Enyaq to mierzący 465 cm długości SUV, który na tle innych modeli Skody wyróżnia się nie tylko rodzajem napędu, ale także stylistyką oraz projektem wnętrza i jego wykończeniem. Inaczej skonstruowana jest także oferta, w której obecnie są tylko dwie odmiany, mające odgórnie przypisaną moc silnika, wielkość baterii oraz wyposażenie.

Bazowa odmiana to iV 60, co oznacza baterię o pojemności 62 kWh oraz silnik o mocy 179 KM. Alternatywą dla niej jest iV 80, mające akumulator 82 kWh oraz motor rozwijający 204 KM. Warto przy tym zaznaczyć, że większa moc ma tu głównie za zadanie zrekompensowanie wyższej masy własnej, spowodowanej większą baterią. Obie odmiany mają maksymalny moment obrotowy wynoszący 310 Nm i mogą jechać maksymalnie 160 km/h (ograniczone elektronicznie). Przyspieszenie do 100 km/h to odpowiednio 8,7 s oraz 8,5 s, a napęd w obu przypadkach trafia na tylne koła. Różnica między nimi sprowadza się więc do zasięgu - iV 60 przejedzie do 412 km, a iV 80 nawet 536 km.



Zdjęcie Skoda Enyaq iV /

Obie odmiany Enyaka mają całkiem bogate wyposażenie seryjne. Składa się na nie nawigacja z 13-calowym ekranem, diodowe oświetlenie, 19-calowe felgi, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, asystent pasa ruchu, czujniki cofania oraz tempomat. Wersja iV 80 dokłada do tego kamerę cofania, wybór trybów jazdy, podgrzewaną kierownicę z manetkami (do regulacji poziomu rekuperacji) oraz mieszane ogumienie (szersze opony z tyłu).



Ceny Skody Enyaq iV zaczynają się od 182 300 zł, a wersja iV 80 wyceniona została na 211 700 zł. Docelowo do oferty ma jeszcze dołączyć odmiana iV 80x z dodatkowym silnikiem z przodu oraz usportowiona RS (306 KM).