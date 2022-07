Centrum Obsługi Administracji Rządowej podpisało umowy na 3-letni wynajem 89 różnych pojazdów. Samochody mają trafić do osiemnastu instytucji. Szczegóły zamówienia opublikowała na swoim Twitterze posłanka KO Magdalena Łośko. Nie omieszkała również skomentować całej sprawy.

Rząd wynajmuje samochody - do kogo trafią?

Lista instytucji, do których trafią samochody jest dość długa. W sumie do rozdysponowania jest 89 pojazdów różniących się segmentami i źródłami napędu. Nie brakuje wśród nich aut elektrycznych. Instytucje, które dostaną do dyspozycji nowe samochody, to:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 4 auta

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - jeden samochód

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - 3 auta

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 9 samochodów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - 10 samochodów

Ministerstwo Finansów - 20 aut

Ministerstwo Edukacji i Nauki - 3 samochody

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2 samochody

Główny Inspektorat Farmaceutyczny - 5 aut

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jeden samochód

Główny Urząd Statystyczny - 3 samochody

Urząd Regulacji Energetyki - jeden samochód

Ministerstwo Zdrowia - 4 auta

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - 2 auta

Ministerstwo Sportu i Turystyki - 3 samochody

Urząd Komunikacji Elektronicznej - 17 aut

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach - jeden samochód

Rządowe Centrum Legislacji - jeden samochód

Według zapisów zawartych w zamówieniu pierwsze samochody powinny już trafić do odbiorców. Ostatnie sztuki powinny dotrzeć najpóźniej w październiku 2023 roku.



Rząd zamawia samochody - od hatchbacków po busy

W szczegółach zamówienia zawarte są oczywiście konkretne segmenty oraz parametry jakie mają spełniać samochody, które mają trafić do administracji rządowej w ramach umów najmu. Na trzyletni wynajem sześciu elektrycznych hatchbacków o mocy 130 KM przeznaczono ponad 890 tys. zł. Za nieco ponad 177 tys. zostaną wynajęte dwa hybrydowe sedany lub hatchbacki. Wynajem 18 samochodów kombi segmentu C, będzie kosztował 1,75 mln zł. Nieco więcej, bo 1,86 mln zł, przeznaczono na elektryczne auta segmenty C lub D, o mocy 170 KM. Łącznie będzie ich osiem.



Idąc dalej - za 187,5 tys. zł zostanie wynajęte jedno auto segmentu D napędzane 150-konnym silnikiem benzynowym. Zamówiono także jedno auto segmentu D, którego nadwozie to sedan lub liftback, a moc to 150 KM. Za 3 lata wynajmu rząd zapłaci 120 tys. zł. Z kolei 14 aut tego typu, ale z silnikiem o mocy 180 KM, będzie kosztowało nieco ponad 1,9 mln zł. W zamówieniu ujęto także 11 aut segmentu D, o nadwoziu takim jak opisywane powyżej, jednak napędzanych hybrydowymi silnikami o mocy 180 KM. Ich koszt to prawie 1,5 mln zł.

Segment D cieszy się dość dużą popularnością w rządzie. W zamówieniu znalazło się jeszcze 8 aut z silnikami benzynowymi o mocy 250 KM. Ich koszt to ponad 1,3 mln zł. Dalej mamy 9-osobowego busa, za którego wynajem rząd zapłaci 239,6 tys. zł. Dla dwóch instytucji zostały zamówione także dwa elektryczne kombivany o mocy 100 KM, za łącznie 257,64 tys. zł. Na sam koniec najdroższe zamówienie. Za 2,2 mln zł zostało zamówionych 17 SUV-ów segmentu C z silnikami benzynowymi o mocy 150 KM i napędem 4x4.

Reasumując - na nowe samochody dla ministerstw i urzędów polski rząd wyda przez najbliższe trzy lata 12,342 mln zł. Średnie roczne przebiegi, jakie zakłada umowa wynajmu, to w zależności od segmentu od 7 do 70 tys. km na jedno auto, co przy dzisiejszych cenach paliwa przekłada się na niebagatelny koszt, który pokrywany będzie z budżetu państwa.

