Rosnące stopy procentowe. Przestaniemy kupować auta na kredyt?

Galopująca inflacja kładzie się cieniem na rynek samochodów używanych. Jak wynika z danych sieci komisów AAA Auto, mediana ceny samochodu używanego w czerwcu wyniosła już 24 500 zł. W porównaniu do maja, gdy za samochód używany płaciliśmy "średnio" 22 900 zł, oznacza to podwyżkę o rekordowe - w stosunku miesiąc do miesiąca - 1 600 zł.



Nabywcy samochodów znajdują się dziś w szczególnie trudnym położeniu. Na skokowe wzrosty cen wpływa nie tylko inflacja, ale też ograniczona dostępność nowych aut, a co za tym idzie, odkładanie decyzji sprzedażowych wśród ich potencjalnych nabywców. Dane AAA AUTO pokazują chociażby, że w stosunku do czerwca 2021 roku o ponad 12 tys. spadła liczba ogłoszeń sprzedaży używanych aut.

Z kolei Instytut Samar zauważa, że w czerwcu w Polsce zarejestrowano po raz pierwsze zaledwie 68 162 używanych samochodów z zagranicy. Wynik jest aż o 19,5 proc. niższy niż w czerwcu 2021 roku.





Reklama

Wyższe stopy procentowe niestraszne przedsiębiorcom?

Z danych rynnowych wynika, że z inflacją i kolejnymi zmianami wysokości stóp procentowych zaskakująco dobrze radzą sobie obecnie firmy. Odsetek ogłoszeń o sprzedaży samochodu, zawierających hasło "cesja leasingu", wynosi obecnie ok. 8,5 proc. Co ciekawe rok temu, gdy WIBOR znajdował się jeszcze na bliskim zera poziomie, udział tego typu ogłoszeń był większy niż obecnie i wynosił 9,4 proc. - wynika z danych serwisu Otomoto.



Poziom przekraczający 10 proc. odnotowano na przełomie roku, co można jednak wiązać raczej z wejściem w życie "Polskiego Ładu" niż wysokością stóp procentowych. Przypominamy, że cesja leasingu to rozwiązanie umożliwiające sprzedaż samochodu objętego finansowaniem leasingowym, zwykle za dodatkową opłatą, na rzecz leasingobiorcy.

Inflacja i rosnące stopy procentowe. Sytuacja w Polsce pod kontrolą?

"Powyższe dane mogą sugerować, że póki co Polacy nie mają większych problemów z obsługą rat leasingowych za samochód lub, że dzielnie spłacają wyższe raty licząc na sowitą rekompensatę poniesionych wydatków w chwili sprzedaży auta po znacząco wyższej cenie - ocenia Łukasz Domański, prezes Carsmile.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie odczuwają skutków inflacji. Z danych Carsmile wynika np, że w maju bieżącego roku średnia wysokość raty za samochód wzrosła o - uwaga - 24 proc.



W obecnej sytuacji na zakup nowego samochodu pozwolić mogą sobie niemal wyłącznie firmy. Według danych Samaru, średnia cena nowego samochodu w maju wyniosła 154,8 tys. zł brutto, czyli 125,9 tys. zł netto. Jak wynika z danych GUS w 2021 roku średnie wynagrodzenie netto wynosiło niespełna 4,1 tys. zł. Oznacza to, że na zakup przeciętnego nowego auta statystyczny Kowalski, który nie ma przecież możliwości odliczenia podatku VAT, pracować musi obecnie blisko 37 miesięcy.



Wyższe raty zniechęcą Polaków do kupowania aut?

Zmiana stóp procentowych nie pozostanie bez wpływu na wysokość rat kredytów samochodowych. Czy kolejne podwyżki zniechęcą rodaków do zaciągania kolejnych zobowiązań?



Póki co niewiele wskazuje na taki obrót sytuacji. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez samochodu nie dlatego, że kocha motoryzację lecz potrzebuje codziennego środka transportu, który pozwoli punktualnie dotrzeć do pracy.



Wskazują na to m.in. badania przeprowadzone przez same banki. Przykładowo - z badania "Polak kupuje używane auto" - przeprowadzonego w ostatnim czasie na zlecenie Santander Consumer Multirent - wynika że - mimo inflacji - aż 17 proc. ankietowanych kierowców nosi się z zamiarem kupna używanego auta jeszcze w tym roku. Większość - aż 53 proc. respondentów - planuje skorzystać z finansowania zewnętrznego. Bez kredytu będzie w stanie obejść się 47 proc. potencjalnych kupujących.



***