Spis treści: 01 Renault Symbioz. Co to za auto?

02 Renault Symbioz. Jakie wersje wyposażenia?

03 Napęd Renault Symbioz. Póki co tylko jedna wersja

04 Ile kosztuje Renault Symbioz?

Renault Symbioz. Co to za auto?

Renault Symbioz zostało zaprezentowane w maju 2024 roku. Swoją nazwą nawiązuje do zaprezentowanego w 2017 roku futurystycznego pojazdu koncepcyjnego. Nowy model nie jest jednak limuzyną, a crossoverem plasującym się między Capturem i Australem. Swoim wyglądem auto zdecydowanie bardziej nawiązuje do elektrycznego modelu Scenic E-Tech.

Renault Symbioz zbudowane zostało na przedłużonej wersji platformy CMF-B, zastosowanej m.in. w modelu Captur. Producent zwraca uwagę m.in. na pojemność bagażnika. Standardowo oferuje on 492 litry pojemności. Po przesunięciu tylnej kanapy maksymalnie do przodu (przesuwana jest w zakresie 16 cm) przestrzeń ta rośnie do 624 litrów. Jeśli złożymy drugi rząd foteli, do dyspozycji będziemy mieli 1 582 litry. Oprócz tego w aucie znajdziemy m.in. system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google. Klienci mają również dostęp do szeregu aplikacji, które pobrać można ze Sklepu Play.

Renault Symbioz. Jakie wersje wyposażenia?

Renault Symbioz oferowane będzie w czterech wersjach wyposażenia - evolution, techno, esprit Alpine oraz topowej o nazwie iconic. Importer zaznacza jednak, że póki co klienci nie będą mogli zdecydować się na pierwszą z nich. Jak poinformowano, będzie ona "dostępna na zamówienie w późniejszym terminie".

W odmianie techno, która obecnie jest podstawą w ofercie, znajdziemy m.in.:

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

system kontroli zmęczenia kierowcy

system kontroli bezpiecznej odległości

aktywny regulator prędkości

czujniki parkowania z przodu, z tyłu i z boku

kamerę cofania

automatyczną klimatyzację

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

10,4-calowy ekran multimediów (system z wbudowanymi usługami Google)

fotel kierowcy i pasażera z manualną regulacją wysokości/wzdłużną/oparcia

indukcyjną ładowarkę

18-calowe felgi aluminiowe

W odmianie esprit Alpine możemy liczyć dodatkowo na:

podgrzewaną kierownicę

19-calowe felgi alumioniowe (wzór elixir)

emblematy esprit Alpine na zewnątrz i w środku

tapicerkę materiałową z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą

W topowej odmianie wyposażenia, iconic, znajdziemy m.in.:

system kontroli martwego pola

funkcję bezpiecznego wysiadania

kamerę 360 stopni

podgrzewaną przednią szybę

podgrzewane przednie fotele z elektryczną regulacją wysokości/wzdłużną/oparcia

tapicerkę ze skóry syntetycznej z przeszyciami

19-calowe felgi aluminiowe (wzór pulsar)

Zdjęcie Renault Symbioz nie jest obecnie dostępny w podstawowej wersji wyposażenia, evolution. / materiały prasowe

Napęd Renault Symbioz. Póki co tylko jedna wersja

Póki co klienci będą mieli do dyspozycji tylko jeden układ napędowy. Chodzi tutaj o hybrydę, której bazą jest benzynowy silnik o pojemności 1,6 generujący 94 KM i 149 Nm momentu obrotowego. Wspomagają go dwa silniki elektryczne - pierwszy oferuje 49 KM i 205 Nm, drugi, pełniący rolę rozruszniko-alternatora, 20 KM i 50 Nm. Za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,2 kWh. Łączna moc tego układu to 145 KM. W przyszłości oferta napędowa będzie rozszerzona. W 2025 roku do sprzedaży trafić mają dwa warianty z układami miękkiej hybrydy.

Zdjęcie Obecnie Renault Symbioz dostępny jest tylko ze 145-konnym układem hybrydowym. W 2025 roku do oferty dołączą dwa warianty z układami miękkiej hybrydy. / materiały prasowe

Ile kosztuje Renault Symbioz?

Renault Symbioz w Polsce kosztuje co najmniej 135 900 zł. Tyle właśnie trzeba zapłacić za odmianę techno. Jeśli ktoś chce zdecydować się na wersję esprit Alpine, musi przygotować 144 900 zł. Topowa odmiana, iconic, to wydatek rzędu 151 900 zł. Jak informuje polski importer, pierwsze samochody powinny trafić do klientów na początku września.