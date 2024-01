Rekordowa sprzedaż Toyoty w 2023 roku. Corolla wcale nie najlepsza

Spis treści: 01 Ile samochodów sprzedała Toyota w Europie?

02 Sprzedaż Toyoty w Europie. Lider może być zaskoczeniem

03 Sprzedaż Lexusa w Europie. Wzrost o 46 proc.

Ile samochodów sprzedała Toyota w Europie?

Z danych Toyoty wynika, że na Starym Kontynencie koncern sprzedał w sumie 1 173 419 samochodów. Oznacza to o 9 proc. lepszy wynik niż w 2022 r. Z takim wynikiem koncern w Europie osiągnął 6,7 proc. udziału w rynku, a Toyota jest drugą najpopularniejszą marką samochodów osobowych. Oczywiście za znaczną część sprzedaży na Starym Kontynencie odpowiadają zelektryfikowane modele Toyoty i Lexusa. Ich sprzedaż wyniosła 819 444 samochody. W porównaniu z 2022 r. jest to o 14 proc. wyższy wynik. W Europie Zachodniej (do której Toyota zalicza również Polskę) samochody z takimi napędami stanowią 75 proc. wszystkich aut, które zostały sprzedane). W całej Europie natomiast udział zelektryfikowanych samochodów w sprzedaży Toyoty wynosi 70 proc.

Sprzedaż Toyoty w Europie. Lider może być zaskoczeniem

Jeśli chodzi o główną markę koncernu, w minionym roku europejscy klienci kupili 1 099 782 samochody, a to oznacza wynik o 7 proc. lepszy od tego, który japoński producent uzyskał w 2022 r. Najpopularniejszym samochodem na Starym Kontynencie był Yaris Cross, który sprzedał się w liczbie 195 569 egzemplarzy. Dla Polaków może to być pewne zaskoczenie. Wszak na naszym rynku niepodzielnie rządzi Corolla. Model ten w ujęciu europejskim znalazł się na drugim miejscu po kątem sprzedaży. W 2023 roku do klientów trafiło 181 094 egzemplarzy tego modelu. Podium zamyka Yaris z liczbą 166 925 sprzedanych egzemplarzy. Sporą popularnością na Starym Kontynencie cieszyły się również Toyota C-HR (117 552 sprzedane sztuki), Aygo (90 582) oraz RAV4 (87 582).

Zdjęcie Najpopularniejszym modelem Toyoty w Europie jest Yaris Cross. / materiały prasowe

Jeśli spojrzeć tylko na samochody zelektryfikowane, sprzedaż w minionym roku wzrosła o 11 proc. W całym 2023 r. do klientów w Europie trafiło 755 005 takich aut. W tym zestawieniu pierwsza trójka wygląda identycznie - Yaris Cross (186 047 sprzedanych egzemplarzy), Corolla (142 047), Yaris (134 898). Sporą popularnością wśród klientów kupujących samochody zelektryfikowane cieszyły się również modele C-HR (117 137) oraz RAV4 (80 357). Pierwszy elektryk w gamie japońskiego producenta, bZ4X, który sprzedał się w liczbie 19 606 sztuk. W Europie Zachodniej (łącznie z Polską) zelektryfikowane samochody Toyoty stanowią w sumie 75 proc. sprzedaży. Dla porównania w Europie Wschodniej, a także w Izraelu, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Kazachstanie 42 proc. samochodów japońskiej marki miało napęd zelektryfikowany.

Toyota informuje, że rok 2023 był ważny również, jeśli chodzi o samochody z linii Toyota Professional. W sumie w zeszłym roku sprzedano 140 062 egzemplarze, a to oznacza rekordowy wynik i zarazem lepszy od tego z 2022 roku o 18 proc. Najpopularniejszym modelem jest Hilux (60 922 sztuki). Za nim plasują Proace City (45 071) oraz Proace (33 537).

Sprzedaż Lexusa w Europie. Wzrost o 46 proc.

Bez wątpienia w Lexusie również są powody do zadowolenia. W 2023 r. japoński producent sprzedał 73 637 samochodów japońskiej marki, czyli o 46 proc. więcej niż w 2022 r. Aż 87 proc. wszystkich samochodów sprzedanych przez Lexusa miało napęd zelektryfikowany. W minionym roku sprzedano łącznie 64 439 samochodów z układami hybrydowymi lub napędem elektrycznym (wzrost o 58 proc.).

Zdjęcie Lexus NX był najchętniej kupowanym samochodem przez Europejczyków. / materiały prasowe

Najpopularniejszym autem Lexusa w Europie był w zeszłym roku model NX. Sprzedano 25 709 egzemplarzy, co oznacza wynik o 47 proc. lepszy w porównaniu z wcześniejszym rokiem (13 121 egzemplarzy z układem hybrydowym i 11 629 z hybrydą typu plug-in). Na drugim miejscu znalazł się Lexus UX z wynikiem 18 747 sprzedanych samochodów (17 250 egzemplarzy z napędem hybrydowym i 761 z elektrycznym). Trzecie miejsce zajął Lexus RX. W sumie z salonów marki wyjechało 15 529 samochodów (6 744 egzemplarzy z "klasyczną" hybrydą, 5 125 z hybrydą plug-in).