Rekordowa sprzedaż Lexusa w USA

Wiemy już, którzy producenci z segmentu premium cieszyli się największym uznaniem Amerykanów w trudnym 2020 roku. Rywalizacja w czołówce była bardzo zacięta, a różnice w sprzedaży okazały się minimalne.

W 2020 roku najpopularniejszym producentem aut klasy premium w Stanach Zjednoczonych było BMW. Bawarska marka sprzedała dokładnie 278 732 samochodów, a jej najchętniej wybieranymi modelami były suvy: X3 oraz X5.



Niemieckiemu producentowi udało się zdobyć pierwsze miejsce, ale recesja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że jego sprzedaż w USA spadła aż 17,5 proc. Tuż za BMW znalazł się Lexus, z różnicą względem lidera wynoszącą mniej niż 4 tys. samochodów. W 2020 roku z salonów japońskiego producenta za oceanem wyjechało aż 275 041 aut!



Lexus wyjątkowo dobrze poradził sobie z kryzysem. Jego sprzedaż w ubiegłym roku spadła na amerykańskim rynku o 7,7 proc., co można określić świetnym wynikiem na tle konkurencji. Drugie miejsce w USA oznacza dla Lexusa również istotny awans, bowiem w poprzednich latach marka zwykle kończyła rok na trzeciej lokacie. Amerykańscy klienci Lexusa najchętniej wybierali model RX. Samochód trafił do aż 101 059 nabywców, odpowiadając za ponad 1/3 sprzedaży japońskiego producenta.



Marka z Kraju Kwitnącej Wiśni trzyma się zresztą bardzo dobrze również na innych rynkach. W 2020 roku Lexus dostarczył klientom na świecie 718 715 samochodów. Wprawdzie to o 6 proc. mniej niż rok wcześniej, ale w drugiej połowie 2020 wyniki marki były o 2 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Europejscy klienci kupili 70 814 samochodów Lexusa, zwiększając jego udział w rynku marek premium do najwyższego w historii marki poziomu 2,3 proc. W Polsce Lexus osiągnął prawie 17-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu do 2019 roku.



Trzecią najpopularniejszą marką premium w USA okazał się Mercedes-Benz. Amerykanie kupili 274 916 samochodów niemieckiego producenta, co oznacza spadek o 13 proc. względem ubiegłego roku. Czwartą lokatę zajęło Audi z wynikiem 186 520 aut (-17 proc.), a na piątym miejscu znalazł się rodzimy Cadillac z rezultatem 129 495 samochodów (-17,1 proc.).