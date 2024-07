Najnowsza odsłona raportu Otomoto Insight podsumowuje bieżącą kondycję rynku motoryzacyjnego w Polsce. Z analizy wynika, że w czerwcu, w porównaniu do poprzedniego roku, dynamika sprzedaży samochodów w Polsce wzrosła o ponad 23 proc. i stanowiła jeden z najmocniej wyróżniających się sektorów w gospodarce.

Polacy kupują coraz młodsze auta, a kredyty rosną

Za wzrost sprzedaży w tym segmencie w dużej mierze odpowiadają kierowcy decydujący się na zakup używanego samochodu. Jak wskazują eksperci - stopniowo ceny aut z drugiej ręki spadają - nawet o 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednocześnie klienci coraz chętniej wybierają młodsze modele, co jednak idzie w parze z zaciąganiem coraz wyższych kredytów. Średnia ich wartość w pierwszym kwartale 2024 roku była o 7 proc. wyższa od średniej za okres od października do grudnia ubiegłego roku.

Średni wiek samochodu w Polsce to już ponad 14 lat, ale widać różnicę w wyborach Polaków posiłkujących się przy zakupie kredytem. Pojazdy kupowane z wykorzystaniem dodatkowego finansowania są wyraźnie młodsze - przeciętny wiek auta kupowanego na kredyt to niecałe 10 lat. Coraz powszechniejsza idea finansowania kredytem zakupu auta pozwala przewidywać, że Polacy w najbliższych latach będą wybierać coraz młodsze auta. Arkadiusz Zaremba, dyrektor OTOMOTO Pay

Reklama

Jednocześnie niemal 30 proc. kredytobiorców decyduje się na rozłożenie swoich zobowiązań na okres między 85, a 96 miesięcy. Oznacza to, że planują oni spłacać swój nowy-używany samochód przez kolejne 7-8 lat. To aż o trzy lata więcej, niż najpopularniejszy leasing na nowe auto, które objęte jest fabryczną gwarancją. Miesięczne obciążenie domowego budżetu najczęściej wynosi ok. 500 - 750 złotych, jednak w stosunku do maja 2024 wzrósł odsetek osób decydujących się na miesięczny koszt finansowania w kwotach powyżej 1 tys. zł. Jeśli więc średni wiek kupowanego na kredyt auta używanego to 10 lat, biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązanie, kupujący stanie się jego właścicielem gdy samochód skończy 18 lat.

Zdjęcie Mediana cen samochodów używanych w ogłoszeniach w czerwcu 2024 roku. Fot. Otomoto Insight /

Wyższe kredyty biorą częściej kobiety. Średnia to 44 tys. zł

W czerwcu 2024 średnia kwota kredytu udzielanego na zakup samochodu wyniosła 44,6 tys. złotych. Stanowi to ponad 4 proc. wzrost w porównaniu do maja tego roku, gdy średnia wynosiła niecałe 43 tys. złotych. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii raportu średnia wartość finansowania zaciąganego przez kobiety była większa od średniej wartości finansowania zaciąganego przez mężczyzn. W porównaniu do maja zmieniły się też układ płci w zakresie decyzji o wykorzystywaniu kredytu na zakup samochodu - w czerwcu na kredyt na auto zdecydowało się o 5 p.p. więcej kobiet niż w poprzednim miesiącu.