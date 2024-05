Spis treści: 01 Te samochody sprzedaż w mgnieniu oka. Pewniaki wśród aut używanych

02 Polscy kierowcy marzą o Oplu? Grandland i Crossland znikają w oczach

03 Skrajna rzeczywistość polskich kierowców. Mercedes GLE i Fiat Seicento jak ciepłe bułeczki

04 Ma być tani i jeździć. Wystarczą koła, przegląd i kierownica

Ciekawą analizę dotycząca średniego czasu emisji ogłoszeń sprzedaży samochodu przeprowadziła firma AAA Auto. Dane bazują na raporcie Barometr AAA Auto, który gwarantuje szeroki przekrój polskiego rynku. Najnowszy dotyczy pierwszego kwartału 2024 roku i obejmuje niemal wszystkie ogłoszenia sprzedaży samochodów, jakie pojawiły się w tym czasie w polskim internecie. Jakie modele najszybciej znajdowały w tym czasie nowego właściciela?

Te samochody sprzedaż w mgnieniu oka. Pewniaki wśród aut używanych

Analiza dziesięciu najszybciej znajdujących nabywców modeli prowadzi do ciekawych wniosków. Najsmutniejszy jest taki, że nabywcy pojazdów w Polsce zdają się funkcjonować w kilku alternatywnych, skrajnie odległych od siebie, światach. Z punktu widzenia fana motoryzacji pocieszający zdaje się fakt, że wielu przy wyborze auta wciąż kieruje się emocjami. Świadczy o tym pierwsze miejsce rankingu, na którym uplasowało się - uwaga - Mini Cooper. Średnio auto takie czekało na nowego nabywcę przez 13 dni. To rewelacyjny wynik jeśli wziąć pod uwagę, że mediana wieku oferowanego na sprzedaż egzemplarza wynosiła 16 lat, a mediana przebiegu - 159 tys. km. Przeciętna cena (mediana) takiego Mini wynosiła w 19 150 zł.

Reklama

Polscy kierowcy marzą o Oplu? Grandland i Crossland znikają w oczach

Pewnym zaskoczeniem mogą być dwa kolejne stopnie podium. Zaledwie 14 dni czekał średnio na właściciela Opel Grandland. 17 dni emisji ogłoszenia potrzebował średnio jego mniejszy brat - Opel Crossland.

Zdjęcie Opel Crossland X - jedno z najszybciej sprzedająych się używanych aut w Polsce / Informacja prasowa

W obu przypadkach mediana wieku sprzedawanych samochodów to zaledwie 5 lat. Większy Grandland wyceniany był przeciętnie na 76 tys. zł. Mediana ceny Opla Crosslanda wynosiła w pierwszym kwartale 2024 roku 57 900 zł. Przeciętny przebieg wystawianego na sprzedaż Grandlanda wynosił w tym czasie 74 tys. km. Opel Crossland legitymował się przebiegiem (mediana) około 47,2 tys. km

Skrajna rzeczywistość polskich kierowców. Mercedes GLE i Fiat Seicento jak ciepłe bułeczki

Miejsca 4. i 5. Zajmują modele z dwóch skrajnych motoryzacyjnych światów. Zaraz za podium, ze średnim czasem emisji ogłoszenia 18 dni, znalazł się Mercedes GLE Coupe. Statystyczny obraz takiego pojazdu, jaki oferowany był do sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku w Polsce, to trzylatek z przebiegiem 55 tys. km wyceniony na 299 900 zł.

Dla porównania - 5. pozycja przypadła w udziale autu, którego mediana ceny to - uwaga - 2 999 zł. Ściślej - chodzi o leciwego Fiata Seicento, który znikał z rynku średnio po 24 dniach emisji ogłoszenia. Mediana wieku takiego pojazdu wynosiła - uwaga - aż 21 lat, a mediana przebiegu - 132 tys. km.

Ma być tani i jeździć. Wystarczą koła, przegląd i kierownica

W pierwszej dziesiątce samochodów, które najszybciej znikają z ogłoszeń znalazło się aż siedem, których mediana wieku przekraczała 15 lat, czyli średni wiek samochodu osobowego (w aktualizowanej części CEPiK) w Polsce. To, że najszybciej znikają z rynku samochody najtańsze nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Gorzej, że aż połowa pojazdów z pierwszej dziesiątki najszybciej znajdujących nowych nabywców, legitymowała się medianą ceny poniżej 6,5 tys. zł. Świadczy to rzecz jasna o ich zaawansowanym wieku, stanie technicznym i... poziomie zarobków właścicieli. Nie ulega wątpliwości, że większość z takich aut kupowana jest wyłącznie ze względu na "rokującą" kondycję i cenę, a kolejni właściciele nie wymagają od nich niczego innego, jak tylko zapewnienia taniego dojazdu do miejsca pracy.



W drugiej piątce najszybciej sprzedawanych aut wyróżnia się właściwie jedynie Hyundai Coupe z medianą ceny na poziomie 14 900 zł. Statystyczny obraz takiego auta oferowanego na sprzedaż w pierwszym kwartale 2024 roku to 18 lat i 190 tys. km. Średni czas trwania ogłoszenia to 28 dni.

Pozostałe modele z zestawienia top 10, które z reguły czekają na nowego właściciela około miesiąca, to stare auta o zdecydowanie miejskim charakterze. W kolejności są to:

Renault Thalia (19 lat, 156 tys. km przebiegu, cena 4 970 zł),

Seat Cordoba (20 lat, 207 tys. km przebiegu, 5500 zł),

Hyundai Getz (18 lat, 162 tys. km przebiegu, cena 5900 zł),

Citroen C2 (18 lat, 165 tys. km przebiegu, cena 6800 zł).