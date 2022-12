Polska znów na przekór UE? Posłowie wsparli dyskusyjną technologię

Do 31 grudnia 2029 roku hybrydy plug-in z silnikami o pojemności do 2,0 l objęte będą w Polsce preferencyjną stawką podatku akcyzowego. To dobra wiadomość dla importerów i klientów, chociaż nowe prawo może nie spodobać się ekologom. W Europie Zachodniej o hybrydach plug-in mówi się bowiem z coraz wyraźniejszą niechęcią.

