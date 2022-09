Polaków nie stać już nawet na auta używane. Muszą ratować się kredytami

Polaków nie stać nie tylko na nowe, ale również używane samochody. W sierpniu import aut do Polski spadł do poziomu nienotowanego od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Do naszego kraju trafiają coraz starsze samochody, a kupujący wpierają się kredytami.

Zdjęcie Nawet samochody używane stają się dobrem luksusowym, dla wielu Polaków dostępnym wyłącznie dzięki (coraz droższemu) kredytowi / Piotr Dziurman / Reporter