Podobnego wyniku nie było od blisko 20 lat. Jakie samochody importują Polacy?

Spis treści: 01 Import samochodów używanych w Polsce. Tak źle nie było od 2004 roku

02 Import samochodów osobowych. Ulubione marki Polaków

03 Jakie samochody dostawcze cieszyły się zainteresowaniem Polaków?

04 Najpopularniejszy rynek importu samochodów? Bez zaskoczenia

Jak podaje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar, w sierpniu 2022 roku zarejestrowano w naszym kraju 62 364 sprowadzone z zagranicy używane auta osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Import samochodów używanych w Polsce. Tak źle nie było od 2004 roku

W porównaniu z sierpniem poprzedniego roku oznacza to spadek aż o 20,6 proc. To najgorszy sierpniowy wynik od czasów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 2004 roku, czyli od niemal 20 lat.

Przeważnie sprowadzano auta osobowe, których to zarejestrowano 57 305. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to spadek o 21,2 proc. Największy w tym roku. Nieco lepiej sytuacja miała się z samochodami dostawczymi. W sierpniu zarejestrowano 5 059 sztuk. To o 13,4 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Reklama

Samochody, które sprowadzają Polacy, są coraz starsze, w sierpniu padł nowy rekord. Średni wiek sprowadzanego samochodu wyniósł 12,82 roku. Średnią podwyższyły samochody osobowe (12,91 roku), szczególnie te posiadające silniki benzynowe (13,73 roku). Najmłodsze są auta elektryczne. W całym roku ich średni wiek wynosi 5,77 roku w przypadku aut osobowych i 7,49, jeśli chodzi o dostawcze. Tyle tylko, że takich samochodów sprowadza się niewiele.

Import samochodów osobowych. Ulubione marki Polaków

Jak informuje Samar, od stycznia do sierpnia 2022 roku zarejestrowano w sumie 528 381 samochodów. To oznacza spadek o 16,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku.

W przypadku aut osobowych liczba rejestracji wyniosła 482 092 i to również jest spadek o 16,8 proc. względem wyniku z 2021 roku. Największą popularnością cieszyły się auta benzynowe. To 57,8 proc. zarejestrowanych osobówek (wzrost o 0,6 punktu procentowego). Mniej było diesli (41,8 proc., spadek o 0,8 p. p.). Wśród importowanych samochodów był również te z napędem elektrycznym, ale stanowią one margines rynku (0,4 proc., wzrost o 0,2 p. p.).

Na pierwszym miejscu wśród producentów, których auta były najczęściej sprowadzane do Polski, znalazł się Volkswagen z wynikiem 48 512 egzemplarzy. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Opel (47 697 sztuk) i Ford (44 904). Najchętniej importowanym modelem był Opel Astra. Zarejestrowano 14 659 egzemplarzy. W pierwszej trójce uplasowały się także Audi A4 (14 551) i Volkswagen Golf (13 810).

Jakie samochody dostawcze cieszyły się zainteresowaniem Polaków?

Od stycznia do sierpnia tego roku zarejestrowano 46 289 dostawczaków sprowadzonych z zagranicy. To o 17,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Oczywiście największą popularnością cieszyły się samochody z silnikiem diesla. To aż 94,2 proc. Nastąpił jednak spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na drugim miejscu znalazły się auta benzynowe (5,4 proc., wzrost o 0,4 p. p.). Marginalną ilość stanowiły samochody z napędem elektrycznym (0,3 proc., wzrost o 0,2 p. p.). Pojazdy z innym rodzajem napędu stanowiły 0,1 proc.

Najczęściej rejestrowane były samochody Renault (8 164), Volkswagena (5 690) i Fiata (5 436). Najpopularniejszym modelem było natomiast Renault Master. Zarejestrowano 3 949 egzemplarzy. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Fiat Ducato (3 403) oraz IVECO Daily (3 008).

Najpopularniejszy rynek importu samochodów? Bez zaskoczenia

Jak podaje Samar, najpopularniejszym rynkiem, z którego Polacy sprowadzają samochody wciąż są Niemcy (276 092 samochody). Choć spadek w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyraźny (o 25,8 proc.), to wciąż jest to ponad połowa (52,3 proc.) udziału w krajowym imporcie. Ranking 20 najpopularniejszych rynków, z których Polacy importują auta, prezentuje się następująco:

Niemcy – 276 092 szt. (spadek o 25,8 proc.)

Francja – 68 689 szt. (wzrost o 3,8 proc.)

Belgia – 35 486 szt. (spadek o 15,5 proc.)

Holandia – 28 074 szt. (wzrost o 0,9 proc.)

Stany Zjednoczone – 24 701 szt. (wzrost o 6,6 proc.)

Włochy – 15 910 szt. (spadek o 25,3 proc.)

Austria – 15 353 szt. (spadek o 4,3 proc.)

Szwajcaria – 14 168 szt. (spadek o 14,8 proc.)

Szwecja – 12 923 szt. (wzrost o 10,5 proc.)

Dania – 12 627 szt. (spadek o 0,2 proc.)

Kanada – 3 503 szt. (spadek o 5,1 proc.)

Norwegia – 3 347 szt. (wzrost o 101,5 proc.)

Wielka Brytania – 3 037 szt. (spadek o 52 proc.)

Czechy – 2 524 szt. (spadek o 6,1 proc.)

Luksemburg – 2 096 szt. (spadek o 17,6 proc.)

Finlandia – 1 905 szt. (wzrost o 21,9 proc.)

Hiszpania – 1 769 szt. (spadek o 2,2 proc.)

Japonia – 1 057 szt. (wzrost o 23,5 proc.)

Litwa - 720 szt. (wzrost o 15,2 proc.)

Słowacja - 566 szt. (wzrost o 8,8 proc.)

Największy procentowy wzrost zanotował import z Norwegii, z której sprowadzamy dwukrotnie więcej aut niż przed rokiem (wzrost o 101,5 proc.). Największy spadek (o 52 proc.) zanotował import samochodów z Wielkiej Brytanii.

***