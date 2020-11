Polacy niemal nie kupują nowych samochodów. Tylko firmy

​W październiku br. zarejestrowano w Polsce 45 tys. 504 nowe samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 ton, czyli o niespełna 14 proc. mniej niż przed rokiem - podał instytut Samar. Od początku 2020 r. zarejestrowano 380 tys. 974 auta, czyli mniej o prawie 26 proc. niż przed rokiem.

Zdjęcie Tylko 1 na 4 samochody wyjeżdżające z salonu kupuje osoba prywatna / fot. Krzysztof Mystkowski/KFP /Reporter Motorynek Drastyczny spadek sprzedaży nowych aut w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w październiku 2020 roku zarejestrowano w Polsce 45 tys. 504 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 ton, czyli o 13,69 proc. mniej niż rok wcześniej, oraz o 5,28 proc. więcej (3682 sztuki) niż we wrześniu br. - wskazał w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Podał, że od początku 2020 r. zarejestrowano 380 tys. 974 auta, czyli mniej o 25,97 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.



W październiku 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25,7 proc. Udział firm to 74,3 proc. - czytamy w raporcie.



Według Instytutu, obserwowany spadek październikowych rejestracji, liczonych rok do roku, to przede wszystkim efekt rezultatu osiągniętego w październiku 2019 roku.



Spora sprzedaż w dziesiątym miesiącu ubiegłego roku (a także w dwóch następnych miesiącach, z rekordowym od 2000 roku wynikiem osiągniętym w grudniu) wiązała się z nadchodzącą wówczas zmianą w wysokości limitu emisji CO2 dla nowych samochodów, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Przepisy o zaostrzonych normach emisji CO2 (95 g/km) nakładają na producentów kary w wysokości 95 euro za każdy jej gram powyżej progu. Taka groźba spowodowała w ostatnim kwartale ubr. intensywną wyprzedaż samochodów, szczególnie tych, których poziom emisji przekraczałby od stycznia 2020 roku nową normę.



Instytut podał też, że udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie wrześniowych rejestracji samochodów osobowych wyniósł 23,39 proc., firmy osiągnęły poziom 76,61 proc.



Z prognoz Samaru wynika, że sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5 ton wyniesie ok. 478 tys. egzemplarzy, przy czym w przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych - 58 tys. sztuk.