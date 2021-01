Polacy kupili w 2020 roku 59,5 tys. nowych samochodów

W grudniu br. zarejestrowano w Polsce prawie 59,5 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 ton, czyli o ponad 1 proc. mniej niż przed rokiem - podał Samar. Skumulowany wynik rejestracji w 2020 r. przekroczył 488 tys. aut, co oznacza spadek o 21,98 proc. rok do roku.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w listopadzie 2020 roku zarejestrowano w Polsce 59 tys. 430 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 ton, czyli o 1,09 proc. mniej rok do roku, oraz o 24,86 proc. (11 832 sztuk) więcej niż w listopadzie 2020 roku - wskazał w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

W ocenie analityków Samaru, spadek grudniowych rejestracji, liczonych rok do roku, to z jednej strony efekt wysokiej bazy (czyli rezultatu osiągniętego w grudniu 2019 roku), z drugiej - nadal odczuwanego wpływu pandemii koronawirusa na rynek sprzedaży nowych samochodów.

"Warto zwrócić uwagę, że grudzień 2020 roku był pod względem liczby rejestracji najlepszym miesiącem w całym ubiegłym roku i tylko nieznacznie ustąpił grudniowi 2019. Przełom roku to okres tradycyjnych wyprzedaży, ale wysoki rezultat grudnia 2020 roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być już rejestrowane. Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku" - czytamy.

W grudniu ub. roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 22,9 proc., udział firm osiągnął poziom 77,1 proc.

Z analizy Instytutu wynika, że w 2020 r. tytuł lidera rynku uzyskała Toyota, której udział w rynku wyniósł 14,32 proc. Polacy kupili i zarejestrowali w ub. roku 61 330 aut tej marki, o 2,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 56 334 sztuk, o 17,94 proc. mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,15 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 37 207 samochodów, o 30,90 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,69 proc.

IBRM Samar prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 467 tys. sztuk co oznacza wzrost o 9,9 proc. rok do roku, szacowany wynik sprzedaży nowych samochodów dostawczych to 63 tys. sztuk czyli o 8,6 proc. więcej.