Spis treści: 01 Peugeot 405 hitem sprzedaży. Ma 36 lat, ale klienci go kochają

02 Peugeot 405 z 22 proc. wzrostem sprzedaży. Bije na głowę nowego Peugeota 508

03 IKCO 405 - samochodowy Frankenstein z Iranu

Segment D to w Europie wymierający gatunek. Od marca ubiegłego roku w cennikach nie znajdziemy już np. Forda Mondeo. Niegdysiejszy król sprzedaży - Volkswagen Passat, ostał się już wyłącznie w wersji Variant czyli kombi. Na ringu pozostały jeszcze wprawdzie Skoda Superb, Peugeot 508 czy Alfa Romeo Giulia, ale każdy z nich by przetrwać, coraz mocniej zbacza z kursu w kierunku pojazdów segmentu premium.

Peugeot 405 hitem sprzedaży. Ma 36 lat, ale klienci go kochają

Nie wszyscy jednak podchodzą do kwestii nowych samochodów w tak samo wyrafinowany sposób, jak dzieje się to w splątanej unijnymi regulacjami Europie. W innych częściach świata nie brakuje rynków, gdzie zarówno nabywcy, jak i producenci pojazdów nie zaprzątają sobie głowy takimi problemami, jak emisja CO2 czy testy zderzeniowe. W krajach rozwijających się pierwsze skrzypce odgrywają koszty eksploatacji, a klienci ponad liczbę poduszek powietrznych cenią prostotę konstrukcji i dostęp do części zamiennych.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby w Iranie czy Azerbejdżanie, gdzie w czołówce najchętniej kupowanych nowych aut od wielu lat znajdziemy pojazdy sprzedawane pod marką IKCO (Iran Kordo Industrial Group). Absolutnym hitem pozostaje tam IKCO 405/Peugeot Pars, w Azerbejdżanie znany też pod marką Pars 405.

Peugeot 405 z 22 proc. wzrostem sprzedaży. Bije na głowę nowego Peugeota 508

Z danych Car Industry Analysis opublikowanych w serwisie fiatgroupworld.com wynika, że leciwy Peugeot 405 sprzedał się w ubiegłym roku w rekordowej liczbie 168 800 egzemplarzy. W stosunku rok do roku mówić możemy o wzroście zainteresowania nabywców aż o 22 proc.



Zdjęcie Peugeot 405 / materiały prasowe

Oznacza to, że samochód, którego korzenie sięgają połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zajmuje obecnie 113. miejsce na liście najchętniej kupowanych nowych aut na świecie (awans ze 141. pozycji) wyprzedzając m.in. takie sławy, jak chociażby:



Mini (163,2 tys. sprzedanych egzemplarzy),

Kia Picanto (157,6 tys. sprzedanych egzemplarzy),

Audi A6 (149,8 tys. sprzedanych egzemplarzy),



Fiat Panda (138,3 tys. sprzedanych egzemplarzy),



Fiat Tipo (79,2 tys. sprzedanych egzemplarzy).



Zmodyfikowany projekt Peugeota sprzed ponad trzech dekad jest obecnie piątym najlepiej sprzedającym się autem segmentu D na świecie. Większym wzięciem wśród nabywców pochwalić się dziś mogą jedynie:



Toyota Camry (673,3 tys. sprzedanych egzemplarzy),

Honda Accord (473,9 tys. sprzedanych egzemplarzy),



Nissan Altima (297,7 tys. sprzedanych egzemplarzy),



Volkswagen Passat (180,7 tys. sprzedanych egzemplarzy).



To rewelacyjny wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że zarówno w przypadku Accorda, jak i Passata, mowa o wszystkich wersjach, w tym pojazdach oferowanych wyłącznie na rynek chiński. Co więcej, do wyniku poczciwej 405-ki można by jeszcze doliczyć przeszło 68 tys. - bazujących na rozwiązaniach Peugeota 405 i 406 - modeli oferowanych jako IKCO Samand/Soren.

Warto jeszcze dodać, że w rankingu 500 najlepiej sprzedających się nowych samochodów na świecie nie znajdziemy takich aut, jak chociażby wspomniany wcześniej Peugeot 508 - pra, pra, pra, pra wnuk Peugeota 405. Sprzedaż współczesnej generacji rodzinnego sedana przekracza 20 tys. sztuk rocznie.



IKCO 405 - samochodowy Frankenstein z Iranu

Iran Kordo Industrial Group od wielu lat oferuje lokalnym nabywcom licencyjne kopie dawnych modeli Peugeota. W cennikach marki znajdziemy np., cieszącego się lokalnie dużym powodzeniem (ponad 43,5 tys. rejestracji w 2022 roku), IKCO Peugeot 206 sedan. Sam IKCO 405 oferowany jest w dwóch wersjach silnikowych. Do wyboru są sprawdzone i lubiane przez kierowców jednostki z dawnej oferty koncernu PSA o pojemnościach 1,6 lub 1,8 l z rodziny XU - obie spełniają normę emisji spalin Euro 5.



Peugeot 405 (1987–1996) 1 / 9 Peugeot 405 (1987–1996) Źródło: Peugeot

W zależności od wersji auta oferowane są m.in. z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami, automatyczną, czterostopniową skrzynią biegów czy fabryczną instalacją CNG.

Nie ulega wątpliwości, że oprócz stosunkowo przystępnych cen (od około 40 tys. zł) popularność IKCO 405 np. w Iranie wynika w dużej mierze z lokalnych przepisów, które zabraniają importu do kraju używanych samochodów z zagranicy.