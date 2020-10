Pandemia poturbowała rynek autobusów

​We wrześniu br. zarejestrowano w Polsce 110 nowych autobusów tj. o 32,9 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych autobusów sprowadzono w tym czasie 266, co oznacza spadek o 12,5 proc. rdr.

Zdjęcie Za zakupy w dużej mierze odpowiadają samorządy, które są zmuszone do systematycznej wymiany floty na elektryczną /Marek Michalak /East News

Według analizy PZPM, W ciągu III kwartałów br. w naszym kraju zarejestrowano tylko 1037 nowych autobusów, z czego w styczniu - 158 sztuk, w lutym - 122, w marcu - 117, w kwietniu - 64, w maju - 97, w czerwcu - 139, w lipcu 162, w sierpniu - zaledwie 68 sztuk. i we wrześniu - 110.

Reklama

"Dane z poszczególnych miesięcy br. najlepiej pokazują wpływ epidemii na autobusowy rynek. W marcu sytuacja wydawała się "pod kontrolą", kiedy gospodarka do połowy miesiąca pracowała jeszcze na normalnych obrotach. Wcześniej na początku roku obserwowaliśmy przyhamowanie na rynku nowych autobusów rozpoczęte w lipcu ub.r. Jednak w kwietniu zobaczyliśmy prawdziwy obraz kryzysu, kiedy rynkiem wstrząsnęły głębokie spadki" - czytamy.



We wrześniu br. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 110 nowych autobusów (-54 sztuk rdr), co jest wynikiem bardzo zbliżonym do tegorocznej średniej rocznej, czyli 115 sztuk.



Według autorów raportu, to krok w kierunku normalizacji sytuacji po bardzo słabym sierpniu. W poprzednim miesiącu zarejestrowano zaledwie 68 autobusów (o 58,0 proc. mniej rdr). Na lepszy, wrześniowy rezultat miał wpływ początek roku szkolnego i lekka liberalizacja sanitarnych obostrzeń, co rynek odebrał jako powiew optymizmu - wskazano.



Dodano, że na wrześniowy wynik złożyły się "plusy" w dwóch segmentach funkcjonalnych i "minusy" w dwóch kategoriach. "Wzrost odnotowaliśmy w kategorii minibusów (+10 sztuk czyli wzrost o 14,5 proc. rdr) oraz wśród autobusów międzymiastowych (+ 2 sztuki czyli o 200 proc. więcej rdr). Spadek miał miejsce w strategicznej dla rynku kategorii autobusów miejskich z rezultatem zaledwie 26 rejestracji, co oznacza spadek o 61 sztuk tj. 70,1 proc. mniej rdr - czytamy.



Jeśli chodzi o pojazdy używane, we wrześniu br. na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 266 rejestracji, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza spadek o 38 sztuk czyli 12,5 proc. mniej rdr.



PZPM wskazuje, że od lat przewoźnicy sprowadzają do naszego kraju ponad 3 tys. używanych autobusów rocznie i dopiero pandemia powstrzymała ten trend. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano w Polsce aż 3824 szt. używanych autobusów zza granicy, w 2019 było to 3233 sztuki.



Porównując tegoroczny rynek sprowadzanych, używanych autobusów (1762) z rynkiem nowych (1037) widać wyraźnie, że cały czas "górą" są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, a dodatkowo - po ustaniu pandemii - rynek wtórny jeszcze wzmocni swoją przewagę. Przewoźnicy będą szukali tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd nie zapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszych i nie ekologicznych pojazdów - podsumował Związek.



Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.