Zgrabny hatchback zyskał bardzo wyrazistą stylistykę, nawiązującą do futurystycznych konceptów z ostro zarysowanymi liniami nadwozia. Nowa Astra to połączenie prostoty z popularnym w ostatnich czasie minimalizmem. Widać to zwłaszcza we wnętrzu.

Deska rozdzielcza oraz tunel środkowy mają wyraźnie wydzielone segmenty. Każdy element wydaje się osobną całością jednak wszystkie razem komponują się w spójną całość. Uwagę zwraca ekran infotainment połączony niejako z wyświetlaczem zegarów, które tworzą przed kierowcą jeden szeroki panel.



W palecie silnikowej znajdziemy 3-cylindrową jednostkę o pojemności 1,2 litra w wariantach o mocy 110 KM (od 82 900 zł) i 130 KM (od 95 900 zł) oraz 1,5-litrowego diesla, dysponującego 130 KM (103 900 zł). Osoby oczekujące większej mocy, muszą zdecydować się na hybrydę plug-in (opartą na silniku 1.6 Turbo) o mocy 180 KM. Jej ceny zaczynają się od 152 900 zł.

Nowy Opel Astra dostępny jest w pięciu wersjach wyposażenia - Astra, Edition, Elegance, GS Line oraz Ultimate. Ta ostatnia dostępna jest wyłącznie z układem hybrydowym, a jej cena to 173 900 zł.



