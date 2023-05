Opel Astra Sports Tourer GSe już w Polsce. Cena może przytłoczyć

Spis treści: 01 Opel Astra Sports Tourer GSe - obniżone zawieszenie i 18-calowe felgi

02 Jaki silnik w Astrze Sports Tourer GSe?

03 Opel Astra Sports Tourer GSe - pojemność bagażnika

04 Wyposażenie Opla Astry Sports Tourer GSe

05 Jaka cena za Opla Astrę Sports Tourer GSe?

Opel rozszerza swoją gamę o nowe topowe wersje GSe, które sportowe wrażenia z jazdy mają łączyć z niskim spalaniem. Po pojawieniu się na polskim rynku Astry w nadwoziu hatchback i Grandlanda w usportowionej, zelektryfikowanej odmianie, przyszedł czas również na Astrę kombi.

Opel Astra Sports Tourer GSe - obniżone zawieszenie i 18-calowe felgi

Z zewnątrz Opel Astra Sports Tourer GSe zwraca na siebie uwagę obniżonym o 10 mm, względem zwykłej Astry, zawieszeniem, czarnymi 18-calowymi felgami aluminiowymi, charakterystycznym przednim zderzakiem oraz tylnym dyfuzorem. Nie brakuje również emblematów GSe. Znajdziemy je także wewnątrz auta, a dokładniej na przednich fotelach. Te zaś, nie dość, że podkreślają usportowiony charakter auta, to jeszcze mają atest AGR. W efekcie nawet po przejechaniu setek kilometrów nie będziemy się czuć zmęczeni.

Jaki silnik w Astrze Sports Tourer GSe?

Opel Astra kombi GSe jest hybrydą typu plug-in. Czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,6 generuje 180 KM. Jednostka elektryczna z kolei oferuje 110 KM. W efekcie cały układ dostarcza 225 KM. Moment obrotowy wynosi z kolei 360 Nm. Astra kombi przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 235 km/h. Z kolei w trybie elektrycznym auto może rozpędzić się do 135 km/h. Dzięki akumulatorowi o pojemności 12,4 kWh zasięg na prądzie deklarowany przez producenta, to do 63 km (według norm WLTP).

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer to hybryda typu plug-in generująca 225 KM. / materiały prasowe

Dodatkowo układ kierowniczy, zawieszenie i hamulce zestrojono w taki sposób, by błyskawicznie i w przewidywalny sposób reagowały na polecenia kierowcy. Do odmiany GSe dostosowane również zostały specjalne ustawienia systemu ESP.

Opel Astra Sports Tourer GSe - pojemność bagażnika

Oczywiście warto pamiętać, że cały czas mówimy o kombi, a więc ważna jest również kwestia użytkowa. Bagażnik Astry Sports Tourer GSe oferuje 516 litrów pojemności. Po złożeniu siedzeń wzrasta ona do 1 553 litrów. Sporym ułatwieniem w momencie ładowania bagaży do auta jest możliwość otworzenia bagażnika ruchem nogi.

Wyposażenie Opla Astry Sports Tourer GSe

Standardowe wyposażenie Astry Sports Tourer GSe obejmuje obsługiwany za pomocą 10-calowego ekranu system multimedialny, który można podłączyć z telefonem (za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto). Dodatkowo Astra wyposażona jest w indukcyjne ładowarki. Kierowca z kolei otrzymuje 10-calowy wyświetlacz w miejscu zegarów.

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer GSe / materiały prasowe

Nie brakuje również różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa. W standardzie Astra Sports Tourer ma oferować system Intelli-Drive z funkcją ostrzegania przed kolizją i funkcją hamowania awaryjnego, wykrywania pieszych, a także zmęczenia kierowcy. Oprócz tego zyskujemy również adaptacyjny tempomat z opcją pełnego zatrzymania. Parkowanie z kolei ułatwią czujniki z przodu i z tyłu oraz system kamer 360 stopni.

Jaka cena za Opla Astrę Sports Tourer GSe?

Chętni na Astrę Sports Tourer GSe muszą jednak przygotować się na spory wydatek, ponieważ ceny auta startują od 210 tys. złotych. Dla porównania ceny bazowej Astry kombi startują od 110 900 złotych. Otrzymujemy wówczas pojazd z silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 generującym 110 KM oraz manualną skrzynię sześciobiegową. Z wyposażenia można wymienić czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 10-calowy wyświetlacz w miejscu zegarów czy automatyczną klimatyzację jednostrefową.

Zdjęcie Ceny za Opla Astrę Sports Tourer GSe startują od 210 tys. złotych. / materiały prasowe

Z kolei za topową (dotychczas) odmianę Astry, czyli hybrydę typu plug-in o mocy 180 KM z ośmiobiegowym automatem w najwyższej odmianie wyposażeniowej trzeba zapłacić co najmniej 196 500 złotych. W tym wypadku otrzymujemy m.in. wyświetlacz HUD, system kamer 360 stopni czy indukcyjną ładowarkę.

