Hyundai rozpoczyna sprzedaż modelu i20 nowej generacji. Auto zostało zaprezentowane na początku roku, a oficjalny debiut miało mieć na odwołanym salonie w Genewie.

Zdjęcie Hyundai i20 / Genewa 2020 Taki jest nowy Hyundai i20!

Nowy Hyundai i20 będzie dostępny jako pięciodrzwiowy hatchback. Klienci do wyboru mają cztery wersje wyposażenia i pięć wariantów układów napędowych, w tym hybrydy 48V (mild).

Reklama

I20 cechuje bogate wyposażenie. Wszystkie wersje wyposażono w system utrzymywania pasa ruchu (LKA), asystenta zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem pieszych i samochodów (FCA), asystenta inteligentnego czytania znaków (ISLA), system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW), system ostrzegający o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA) oraz system monitorowania tylnej kanapy (ROA). Ponadto każda wersja wyposażona jest w 6 poduszek bezpieczeństwa w tym przednie, boczne i kurtynowe, a także system ratunkowy eCall.

Podstawowa wersja Classic poza wymienionymi systemami bezpieczeństwa oferuje tempomat z ogranicznikiem prędkości, komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, centralny zamek i immobilizer, światła do jazdy dziennej, przednie szyby elektryczne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia oraz 15" felgi stalowe z kołpakami. Do bazowego wariantu można dokupić klimatyzację manualną za 3 000 zł.

Wersja Classic Plus oferuje w standardzie klimatyzację manualną, cyfrowe radio DAB z wyświetlaczem, 4 głośniki, w tym 2 wysokotonowe, zdalne sterowanie radiem z kierownicy, system Bluetooth, złącze USB w konsoli centralnej, elektrycznie sterowane tylne szyby oraz podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami. Opcjonalnie można dobrać fabryczne czujniki parkowania w cenie 800 zł.

Zdjęcie Hyundai i20 /

Bogatszy wariant Comfort posiada elementy wyposażenia wersji Classic Plus, a ponadto kamerę cofania, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele, światła do jazdy dziennej LED, 16" felgi aluminiowe, dodatkowe wyciszenie maski, podświetlane lusterka do makijażu w osłonach przeciwsłonecznych oraz skórzane wykończenie kierownicy i dźwigni zmiany biegów. Bogate wyposażenie z zakresu multimediów i łączności obejmuje system multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple Car Play, cyfrowe zegary z wyświetlaczem 10,25", kamerę cofanie oraz system audio wyposażony w 6 głośników.

Topowa odmiana Premium oferuje dodatkowo klimatyzację automatyczną, bezkluczykowy dostęp, system podążania na pasie ruchu (LFA), czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka, ładowarkę bezprzewodową do smartfonów, złącze USB dla pasażerów z tyłu oraz podgrzewane tylne fotele. Wersje Premium można rozpoznać również po stylowych elementach takich jak 17" felgi aluminiowe, zaciemnione szyby boczne, osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym, chromowane listwy okienne, oświetlenie ambientowe wnętrza, reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów, przednie światła przeciwmgielne, tylne światła LED.

Zdjęcie Hyundai i20 /

Wersja Premium dostępna jest z pakietami Safety oraz Navi. W skład pakietu Safety wchodzi asystent zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem rowerzystów (FCA), asystent zapobiegania kolizjom czołowym podczas skrętu (FCA-JC), aktywny system monitorowania martwego pola (BCA), asystent zapobiegania kolizjom z pojazdami podczas cofania (RCCA) oraz inteligentny tempomat (SCC). Kosztujący 3 500 zł pakiet dostępny jest dla samochodów ze skrzynią automatyczną.

Wyceniony na 7 000 zł pakiet Navi zawiera następujące elementy: przednie czujniki parkowania, asystent parkowania (PA), nawigacja fabryczna, system multimedialny z 10,25" kolorowym ekranem dotykowym, system BlueLink, system Premium Audio Bose z głośnikiem centralnym i wzmacniaczem, asystent zapobiegający kolizjom z pieszymi podczas cofania (PCA-R) oraz akustyczna szyba czołowa.

Warto odnotować fakt, że wszystkie wersje wyposażenia posiadają obszerniejsze wyposażenie od poprzednika. Wersja Classic jest bogatsza o system utrzymywania pasa ruchu (LKA), asystenta zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem pieszych i samochodów (FCA), asystenta inteligentnego czytania znaków (ISLA), system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW), system ostrzegający o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA) oraz system monitorowania tylnej kanapy (ROA).

Powyższe elementy oraz cyfrowe radio DAB, system Bluetooth i głośniki wysokotonowe odróżniają wersję Classic Plus od poprzedniego i20.

Wersja Comfort odróżnia się ponadto cyfrowymi zegarami z 10,25" kolorowym wyświetlaczem, bezprzewodowym Android Auto i Apple Car Play, a zastosowany 8" ekran systemu multimediów oraz 16" felgi aluminiowe są większe o jeden cal. Natomiast wersja Premium w porównaniu do wcześniejszej generacji posiada reflektory LED, oświetlenie ambientowe, dostęp bezkluczykowy, cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, podgrzewane tylne fotele, złącze USB dla pasażerów z tyłu, chromowane listwy okienne oraz system podążania na pasie ruchu oraz większe 17" felgi aluminiowe.

Bazowym silnikiem i20 Nowej Generacji jest nowy 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.2 MPi, który w porównaniu do podstawowego silnika wcześniejszej generacji generuje o 9 koni mechanicznym więcej. Jednostka dysponująca mocą 84 KM, która współpracuje z 5-cio biegową skrzynią manualną (5MT) kosztuje 54 800 zł w wersji Classic, 61 000 zł w Classic Plus, a w wersji Comfort 66 500 zł.

Mocniejszy, turbodoładowany silnik 1.0 T-GDi o mocy 100 koni mechanicznych przenoszonych za pomocą 6-cio biegowej skrzyni manualnej (6MT) kosztuje 67 400 zł w bogatszej niż bazowa wersji Classic Plus. Wariant 1.0 T-GDI 6MT 100 KM dostępny jest również w wersjach Comfort i Premium, które są droższe o odpowiednio 5 500 zł i 14 500 zł, a także z 7-mio dwusprzęgłową skrzynią biegów wymagającą 5 300 zł dopłaty.

Gamę wieńczy 48-woltowy hybrydowy układ napędowy z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 100 KM. Wariant 1.0 T-GDI 6iMT 48V z nowo opracowaną 6-cio inteligentna manualna skrzynia biegów (iMT) kosztuje 71 100 zł w wersji Classic Plus oraz 76 600 zł w wersji Comfort. Warianty hybrydowe z 7-mio biegową dwusprzęgłowa skrzynia biegów dostępne są za dopłata 4 300 zł.