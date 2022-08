DS 7, czyli największy SUV francuskiej marki, jest już dostępny w polskich salonach. Z okazji premiery najnowszego wcielenia DS 7 producent oferuje klientom wersję limitowaną.

DS 7 LA PREMIERE - creme de la creme

Nowy DS 7 w wersji LA PREMIERE to samochód, w którym zastosowane są wszystkie dostępne w tym modelu rozwiązania. Mamy tu przede wszystkim napęd 4x4 z układem hybrydowym typu plug-in. Przednia oś napędzana jest przez silnik spalinowy o mocy 200 KM oraz dwa silniki elektryczne - ten z przodu generuje 110 KM, z tyłu zaś 113 KM.

Akumulator trakcyjny w DS 7 ma pojemność 14,2 kWh, co według danych homologacyjnych ma pozwolić przejechać na samym prądzie od 57 km w cyklu mieszanym do 62 km w mieście. Średnie zużycie paliwa ma wynieść poniżej 2 litrów na 100 km, a w trybie bezemisyjnym DS 7 rozpędzi się do 190 km/h. Czas ładowania akumulatora trakcyjnego z ładowarki 7,4 kW wynosi ok. 2 godzin.

Reklama

DS 7 1 / 11 DS 7 Źródło: materiały prasowe udostępnij

To jednak nie koniec zmian w wersji limitowanej. Zawieszenie DS 7 LA PREMIERE zostało obniżone o 15 mm, a rozstaw kół zwiększono o 24 mm z przodu i 10 mm z tyłu. Za 21-calowymi felgami, na które założono opony w rozmiarze 245/35, kryją się tarcze hamulcowe o średnicy 380 mm i czterotłoczkowe zaciski z czarnym logo DS Performance.

DS 7 LA PREMIERE - mniej znaczy więcej

Wersja limitowana powstała na bazie modelu DS 7 E-Tense 4x4 360. Jej osiągi są więcej niż wystarczające - sprint do "setki" zajmuje 5,6 sekundy, a pierwszy kilometr pokonamy w 25,4 sekundy. Inne silniki dostępne w DS 7 to dwie hybrydy typu plug-in oraz jeden diesel. Hybryda występuje w wariantach o mocy systemowej równej 225, 300 KM, a dwie mocniejsze wersje (300 i 360 KM) mają standardowy napęd 4x4. Diesel to jednostka 1.5 o mocy 130 KM.

Zdjęcie DS 7 LA PREMIERE / materiały prasowe

Jednak w wersji limitowanej ważny jest także wygląd i styliści marki DS zadbali o to, aby DS 7 LA PREMIERE wyróżniał się spośród swoich braci.

I tak chromowane elementy zastąpiono to czernią fortepianową. Czarne są ramki szyb, wykończenie grilla, relingi, dolna część przedniego zderzaka i emblematy. Wnętrze wykończone w dużej mierze skórą Nappa dostępne jest w dwóch, zarezerwowanych dla limitowanej wersji, kolorach - Basalt Black OPERA i Pearl Grey OPERA.

W standardzie wersja LA PREMIERE oferuje wszystko, czym dysponuje DS 7. Mamy tu więc od razu m.in. aktywne zawieszenie, system autonomicznej jazdy 2. poziomu, NIGHT VISION, kamerę 360 stopni, wentylowane fotele z masażem. Za DS 7 LA PREMIERE musimy zostawić w salonie 344 tys. zł.

Ceny pozostałych wersji zaczynają się od 199 900 zł za Diesla w podstawowej wersji wyposażenia BASTILLE. Najlepiej wyposażony DS 7 z silnikiem wysokoprężnym, wersja OPERA, to wydatek 247 200 zł. Najsłabszy układ hybrydowy to wydatek od 243 000 do 283 000 zł. Na hybrydę o mocy 300 KM musimy wydać od 263 000 do 303 000 zł. Najmocniejsza, 360-konna hybryda występuje od środkowej wersji wyposażenia PERFORANCE LINE+ i kosztuje minimum 304 000 zł. Na szczycie cennika wspomniana wersja LA PREMIERE za 344 000 zł.

***