Nowa Skoda Kamiq z polskimi cenami. Ile za najtańszego SUV-a z Czech?

Spis treści: 01 Skoda Kamiq po modernizacji

02 Silniki w nowej Skodzie Kamiq

03 Nowa Skoda Kamiq. Wyposażenie

04 Ile kosztuje nowa Skoda Kamiq?

Skoda Kamiq po modernizacji

W sierpniu minionego roku Skoda Kamiq, podobnie jak model Scala, przeszedł modernizację. W porównaniu z hatchbackiem, zmiany stylistyczne w najtańszym SUV-ie czeskiego producenta były bardziej subtelne. Delikatnie zmodyfikowano grill, a także wprowadzono nowe światła z przodu i z tyłu. Podobnie jak w Scali, czeski producent chwalił się użyciem materiałów z recyklingu do składu tapicerki. Oprócz tego wprowadzono zmiany w panelu klimatyzacji. Użytkownicy mogą sterować natężeniem nawiewu za pomocą fizycznych przycisków.

Silniki w nowej Skodzie Kamiq

Jeśli chodzi o silniki, klienci mają do wyboru takie same jednostki benzynowe, jak w przypadku Scali. Podstawę oferty stanowi litrowy, trzycylindrowy silnik o mocy 95 KM i 175 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z pięciobiegową skrzynią manualną. Oprócz tego klienci mogą zdecydować się na litrową jednostkę o mocy 115 KM i 200 Nm. W tym przypadku można wybrać między sześciobiegową skrzynią manualną i siedmiobiegową skrzynią DSG. Na samej górze oferty znajduje się czterocylindrowy silnik o pojemności 150 KM i 250 Nm. Tu również można zdecydować się na sześciobiegowego manuala lub siedmiobiegowy automat.

Zdjęcie Nowa Skoda Kamiq oferowana jest tylko z silnikami benzynowymi. / materiały prasowe

Nowa Skoda Kamiq. Wyposażenie

Tak jak w przypadku Scali, nowa Skoda Kamiq oferowana jest w trzech wersjach wyposażenia. Podstawę oferty stanowi odmiana Essence. Tutaj znajdziemy m.in.:

asystenta pasa ruchu

funkcję rozpoznawania znaków drogowych

funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy

8,25-calowy ekran multimediów

8-calowy cyfrowy wyświetlacz wskaźników

klimatyzację manualną

reflektory Full LED

czujniki parkowania z tyłu z funkcją Manoeuvre Assist

2 porty USB typu C

czarne relingi dachowe

16-calowe koła

Druga odmiana wyposażeniowa, Selection, oferuje ponadto:

dwustrefową klimatyzację automatyczną

kamerę cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Manoeuvre Assist

tempomat z ogranicznikiem prędkości

możliwość połączenia telefonu z systemem multimediów za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto (w przypadku tego pierwszego bezprzewodowo)

wielofunkcyjną kierownicę

4 porty USB typu C

W topowej wersji wyposażenia, Monte Carlo, klienci mogą liczyć dodatkowo na:

reflektory Full LED Matrix

tylne światła Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami

dostęp bezkluczykowy

panoramiczny dach

17-calowe koła

Ile kosztuje nowa Skoda Kamiq?

Jeśli ktoś rozważa zakup nowej Skody Kamiq, powinien przeznaczyć na ten cel minimum 87 700 tys. złotych. Tyle właśnie trzeba zapłacić za samochód 95-konnym silnikiem i wyposażeniem z wersji Essence. Topową ofertę stanowi auto w odmianie Monte Carlo i ze 150-konnym silnikiem oraz skrzynią DSG. Za tak wyposażonego SUV-a Skody zapłacić trzeba 127 750 zł.

Nowa Skoda Kamiq. Ceny Wersja Essence Selection Monte Carlo 1,0 TSI (95 KM) 87 700 zł 99 800 zł - 1,0 TSI (115 KM) 91 950 zł 104 050 zł 114 250 zł 1,0 TSI (115 KM, DSG) - 110 800 zł 121 050 zł 1,5 TSI (150 KM) - 112 700 zł 122 950 zł 1,5 TSI (150 KM, DSG) - 117 450 zł 127 750 zł