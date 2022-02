Premiery Aston Martin DBX707 – najmocniejszy luksusowy SUV na świecie

Zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku Mercedes AMG GT 63 S E Performance to pojazd czerpiący garściami z rozwiązań technologicznych obecnych w Formule 1. Na jego wyposażeniu znalazł się m.in. ultralekki, wysokowydajny akumulator, który napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM, umieszczony przy tylnej osi pojazdu. Ten z kolei współpracuje z kultową już 4-litrową jednostką V8 biturbo AMG o mocy 639 KM. Dzięki temu kierowca ma pod swoim władaniem zawrotne 843 KM, doprawione iście kosmicznym momentem obrotowym, wynoszącym 1470 Nm. Co to daje? Chociażby przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,9 sekundy.

Wartości te czynią z AMG GT 63 S E Performance nie tylko najmocniejszy pojazd, dostępny w gamie modelowej Mercedesa, ale także jedno z najpotężniejszych 4-drzwiowych coupe, jakie kiedykolwiek będzie nam dane ujrzeć na drogach. Przykładowo, konkurencyjne Porsche Panamera Turbo S-E Hybrid dysponuje mocą "zaledwie" 700 KM i przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy.

Moc i osiągi to jednak nie jedyna konkurencja w której Mercedes AMG GT 63 S E Performance bezsprzecznie króluje. O prawdziwy ból głowy może przyprawić także bazowa cena, jaką przyjdzie nam za niego zapłacić. Według polskiego konfiguratora, wynosi ona... 993 900 zł.

Oczywiście do sumy tej wliczają się także liczne elementy wyposażenia oraz systemy wspomagające jazdę. Dość tu wspomnieć o elektroniczne sterowanym mechanizmie różnicowym, 20-calowych felgach, zaktualizowanym systemie MBUX, podgrzewanych fotelach, czy systemie kamer 360-stopni.

Jeśli to jednak za mało, Mercedes umożliwia nam dokupienie dodatkowych opcji. Wśród nich znalazł się m.in. pakiet specjalny AMG, który podwyższa wartość GT 63 S E Performance o nawet 103 312 zł.

