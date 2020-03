Najlepsze SUVy 2019 roku. Kupiłeś jedno z tych aut?

Nie ulega wątpliwości, że rolę lokomotyw sprzedaży pełnią dziś suvy. Które modele cieszyły się największą popularnością w skali świata w ubiegłym roku?

Zdjęcie Toyota RAV4 /INTERIA.PL

O szczególnie udanych dwunastu miesiącach mówić mogą Japończycy. Zgodnie z przewidywaniami wprowadzenie na rynek kolejnej generacji bestsellerowej Toyoty RAV4 pozwoliło utrzymać pozycję lidera i zdystansować się od najgroźniejszych konkurentów.

Jeszcze w roku 2018 RAV4 znalazła 832,5 tys. nabywców, a po piętach - z wynikiem blisko 803 tys. dostarczonych egzemplarzy - deptał jej Volkswagen Tiguan. Wyniki za anno domini 2019 nie pozostawiają złudzeń, co do pozycji lidera. Z danych branżowego serwisu "focus2move" wynika, że Toyota zanotowała 947,9 tys. rejestracji (+13,9 proc.), a Tiguan - 736,9 tys. (-8,2 proc.). Oznacza to, że Volkswagen stracił fotel wicelidera spadł na trzecią pozycję zestawienia.

Drugim najchętniej kupowanym suvem ubiegłego roku okazała się być Honda CR-V. 811,2 tys. rejestracji oznacza, że Japończycy poprawili swój wynik z 2018 roku aż o 10,8 proc.

Zaraz za podium, podobnie jak w roku 2018, znalazł się Hyundai Tucson. 530,2 tys. rejestracji oznacza jednak spadek popytu na ten model o 7,1 proc.

Pierwszą piątkę najchętniej kupowanych suvów ubiegłego roku zamyka Nissan Qashqai. Firma dostarczyła nabywcom 498,9 tys. egzemplarzy tego modelu notując niewielki spadek popytu (-3,3 proc.).

Pułap 400 tys. rejestracji przekroczyły też kolejne w zestawieniu: 6. Kia Sportage (478 tys. rejestracji), 7. Chevrolet Equinox (430,7 tys. rejestracji) i 8. Mazda CX-5 (454,5 tys. rejestracji).

W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze: 9. Havala H6 (392,6 tys. rejestracji) i 10. Nissana Rouge (389,6 tys. rejestracji).