Najchętniej sprowadzane auta 2020 roku. Polacy biednieją w oczach?

Prywatni importerzy w mniejszym stopniu odczuli podyktowane pandemią koronawirusa załamanie sprzedaży, niż dealerzy fabrycznie nowych pojazdów. W ubiegłym roku do Polski sprowadzono blisko 850 tys. używanych samochodów. Wynik świadczy jednak o kurczących się budżetach nabywców!

Zdjęcie Polacy sprowadzają coraz starsze auta! /Wojciech Laski /Agencja SE/East News

Rok 2020 zamknął się liczbą 848 154 rejestracji używanych aut sprowadzonych do kraju w ramach tzw. "prywatnego importu". To o 16 proc. mniej niż w 2019 roku. Dla porównania rynek nowych aut skurczył się w tym samym czasie o 22 proc.



Niepokojącym zjawiskiem jest starzejąca się flota sprowadzanych aut. Jak informuje Instytut Samar, ich średni wiek wniósł dokładnie 12 lat i 1 miesiąc. Rezultaty dla listopada i grudnia były najgorsze w historii prowadzonego przez Samar zestawienia! Najsłabiej wypadają pod tym względem pojazdy napędzane silnikami benzynowymi, których udział w ogóle importu wyniósł 51,6 proc. Średni wiek to w tym przypadku aż 13 lat i 1 miesiąc. Młodsze są z reguły importowane diesle stanowiące 48,2 proc. importu samochodów osobowych. Ich średni wiek wyniósł w ubiegłym roku równe 11 lat.



W rankingu najchętniej sprowadzanych marek króluje Volkswagen z wynikiem blisko 93,7 tys. rejestracji. Drugie miejsce zajmuje Opel (niespełna 82,6 tys. rejestracji). Trzecie - Ford (ponad 75,5 tys. rejestracji.). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Audi (72,2 tys. rejestracji) oraz 5. Renault (53,7 tys. rejestracji). Dziesiątkę uzupełniają kolejno: 6. BMW (51,7 tys. rejestracji), 7. Peugeot (41,7 tys. rejestracji), 8. Mercedes (39,8 tys. rejestracji), 9. Citroen (38,4 tys. rejestracji) oraz 10. Toyota - (28 495 tys. rejestracji).





20. Mercedes C – 7 799 sztuk

Interesująco prezentuje się zwłaszcza ranking najchętniej sprowadzanych modeli. W pierwszej dwudziestce najpopularniejszych samochodów znalazły się tylko trzy auta francuskie i jedno japońskie. Pozostałe szesnaście pojazdów należy do producentów o niemieckich lub związanych z Niemcami (np. europejski oddział Forda) korzeniach! Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pojazdów znajdziecie w naszej galerii.