Najchętniej kupowane w Europie samochody elektryczne. Rządzi jedna marka

Wszystko wskazuje na to, że europejski rynek motoryzacyjny powoli wraca do normy. Kwestie związane z łańcuchami dostaw są obecnie w dużej mierze pod kontrolą, a konsumenci przyzwyczaili się już do dłuższego oczekiwania na nowe modele. Wzrosty sprzedaży są zauważalne w niemal każdym segmencie pojazdów, dotyczy to również samochodów elektrycznych. W ich przypadku końcówka roku 2023 zamknęła się blisko 16 proc. udziałem w całym europejskim rynku i sprzedażą na poziomie 2 mln egzemplarzy.

Nie będzie raczej zaskoczeniem fakt, że najwięcej nowych "elektryków" znalazło nabywców w Finlandii, Danii, Belgii i Holandii. O wiele bardziej interesująco prezentują się jednak wzrosty sprzedaży bezemisyjnych modeli na rynkach, które dotychczas nie mogły pochwalić się dużym zainteresowaniem elektromobilnością. Procentowo silne wzrosty, sięgające nawet 10 proc., odnotowano m.in. w Słowenii, Estonii czy Łotwie. Nieco gorsze wyniki zanotowano we Włoszech oraz Polsce.

Reklama

Najchętniej wybierany model elektryczny nie pochodzi z Europy

A jakie elektryczne modele są najchętniej kupowane w Europie? Nad tą kwestią pochyliła się firma analityczna JATO Dynamics.