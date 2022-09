Nadchodzą podwyżki cen składek OC. Są nieuniknione

Spis treści: 01 8 mld zł odszkodowań z OC i AC

02 Szykują się podwyżki cen składek OC

03 Ubezpieczyciele wciąż mocno na plusie, ale jednak mniej

We wtorek Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przedstawiła dane dt. odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu 2022 r., które zostały wypłacone w łącznej kwocie ok. 22,5 mld zł - to o 12,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tę sumę złożyło się 10 mld zł z ubezpieczeń na życie, 8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) i 4,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń. Wiadomości Szykuje się rewolucja w OC. Dużo zmian. Ubezpieczenia będą droższe

8 mld zł odszkodowań z OC i AC

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC (odpowiedzialność cywilna) posiadaczy pojazdów wyniosły 4,8 mld zł i były o 6,3 proc. większe niż przed rokiem, a odszkodowania z autocasco (AC) wyniosły 3,1 mld zł, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Reklama

Szykują się podwyżki cen składek OC

Prezes zarządu PIU, Jan Grzegorz Prądzyński zwrócił uwagę na prawdopodobne podwyżki składki OC. "18 lipca opublikowano nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które będą miały duży wpływ na koszty napraw. Wejdą w życie 1 listopada tego roku. Ubezpieczyciele są prawnie zobowiązani do tego, by składki, które zbierają od kierowców pokryły co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności. Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów" - wyjaśnił. "Podwyżki cen OC "będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw" - uzupełnił.

Ubezpieczyciele wciąż mocno na plusie, ale jednak mniej

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w pierwszym półroczu 2022 r. 2,3 mld zł zysku netto, czyli o 16 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 581 mln zł podatku dochodowego.

Polska Izba Ubezpieczeń jest ustawową organizacją samorządu branżowego. Działa od 1990 r. Reprezentuje wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.

***