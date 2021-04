Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Polskie ceny

Już niebawem na polskim rynku zadebiutuje nowe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Zamówienia na ładowaną z gniazdka hybrydę składać można już dziś. Co o niej wiemy?

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross PHEV / Producenci Dobra sprzedaż Mitsubishi w Polsce

Mitsubishi przedstawia Eclipse Cross PHEV jako jedynego suva coupe plug-in w swej klasie. W ramach gruntownego liftingu samochód zyskał całkowicie przeprojektowany tył i nową stylistykę przodu. Zadbano też o większą uniwersalność, czego efektem jest chociażby powiększony bagażnik.



Największym wyróżnikiem Mitsubishi Eclipse Cross PHEV jest unikatowy napęd. Baterie trakcyjne mają możliwość szybkiego ładowania - by "dotankować" akumulatory do 80 proc. pojemności wystarczy - zdaniem producenta - 25 minut.



Eclipse Cross PHEV napędzają dwa silniki elektryczne - po jednym przy przedniej i tylnej osi. Jednostka spalinowa służy głównie do ładowania baterii oraz wsparcia napędu elektrycznego. Całkowita moc układu napędowego to 188 KM. Unikatową cechą auta jest napęd S-AW, który - inaczej niż u konkurencji - może też działać bez włączonego silnika spalinowego.



Nowe Mitsubishi - tak samo, jak samochody elektryczne - nie ma skrzyni biegów, lecz jednobiegową przekładnię, która zapewnia płynne przyspieszanie bez szarpnięć. Za bieg wsteczny odpowiadają wyłącznie silniki elektryczne. Bateria trakcyjna pozwala na pokonanie do 55 km w trybie elektrycznym. Ciekawym rozwiązaniem jest np. pokładowe gniazdo 230V o mocy 1500W, które pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych. Dzięki temu Eclipse Cross PHEV służyć może jako mobilny magazyn energii elektrycznej.

Auto oferowane jest w trzech wersjach wyposażenia. Do wyboru jest osiem kolorów karoserii. W podstawowej odmianie - Invite Plus - znajdziemy między innymi: stację multimedialną SDA z ekranem dotykowym o przekątnej 8-cali i interfejsem Android Auto i Apple CarPlay, automatyczną, dwustrefową klimatyzację, 18-calowe aluminiowe obręcze kół, światła do jazdy dziennej w technologii LED, automatyczne światła drogowe (AHB) czy przyciemniane tylne szyby. Standard obejmuje też: kamerę cofania, system ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM), system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), łopatki przy kierownicy do sterowania systemem hamowania odzyskowego, podgrzewane przednie fotele czy system dostępu bezkluczykowego.



Katalogowe ceny startują od około 186 tys. zł, ale pierwsi nabywcy liczyć mogą na premierową ofertę (zniżka 15 000 zł, rabat 5000 zł za pozostawienie swego obecnego pojazdu w rozliczeniu i dodatkowe 5000 zł dla "lojalnych klientów" Mitsubishi). Korzystając ze wszystkich promocji za nowe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV zapłacić trzeba od 160 990 zł. ,Auto oferowane jest z 5-letnią gwarancją (do 100 000 km) oraz 8 latami gwarancji (do 160 000 km) na akumulator trakcyjny.



