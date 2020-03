Mercedesy-AMG GLE i GLS już w Polsce. Plus hybryda

W Polsce można zamawiać już nowe SUV-y AMG GLE 63 i GLS 63. Obydwa napędza 4-litrowy silnik AMG V8 biturbo, po raz pierwszy współpracujący z rozrusznikiem-alternatorem EQ Boost. Krótkotrwale zapewnia on dodatkowe 22 KM i 250 Nm, a także zasila pokładową instalację elektryczną 48 V, pozwalając na realizację funkcji hybrydowych. Do polskiej oferty dołącza też GLE 350 de Coupe z hybrydowym napędem plug-in.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe /

Mercedesy-AMG GLE i GLE Coupe z serii 63 oferowane są w dwóch wersjach: bazowej (moc 571 KM i maksymalny moment obrotowy 750 Nm) oraz topowej S (612 KM i 850 Nm). Już podstawowe odmiany przyspieszają od 0 do 100 km/h w zaledwie 4 s. Mocniejsze potrzebują na to 3,8 s.

Nowe usportowione SUV-y mają świetnie się prowadzić za sprawą aktywnego napędu na obie osie, pneumatycznego zawieszenia z adaptacyjną regulacją tłumienia i aktywnej redukcji przechyłów. Dodatkową wszechstronność zapewniają im m.in. dodatkowe tryby jazdy na nieutwardzone nawierzchnie (Trail i Sand), zmienny prześwit oraz dostępny na życzenie hak holowniczy.

Ceny zaczynają się od 599 200 zł za GLE 63, a kończą na 751 458 zł za GLE 63 S Coupe.



Równocześnie do sprzedaży trafia nowy Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+, czyli "klasa S wśród SUV-ów", który łączy luksus i przestrzeń nawet dla 7 osób z osiągami AMG. Do jego napędu służy 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 612 KM, także zelektryfikowany przy pomocy rozrusznika-alternatora EQ Boost. W tym przypadku sprint do "setki" trwa 4,2 s. Auto zostało wycenione na 754 tys. zł.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLS 63 /

W salonach Mercedesa można już także zamawiać GLE 350 de 4MATIC Coupe z hybrydowym napędem plug-in. Auto wyróżnia się wyjątkowo dużym zasięgiem na prądzie (106 KM) oraz wykorzystaniem wysokoprężnego silnika (2,0 l 194 KM). Moc systemowa wynosi 320 KM, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 6,9 s. Ceny tego modelu startują od 391 700 zł.