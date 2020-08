Mercedes-Maybach GLS 600 już w Polsce

Chętni na zakup wyjątkowo luksusowego Mercedesa, otrzymali właśnie nową propozycję. Do Maybacha klasy S, dołączył właśnie GLS, czyli wielki SUV. Poznaliśmy jego polskie ceny.

Zdjęcie Mercedes-Maybach GLS 600 / Premiery Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC - szczyt luksusu

Nowość w gamie Maybacha wyróżnia się na tle zwykłego GLSa chromowanymi akcentami oraz 22- lub 23-calowe obręczami, a także dwukolorowym lakierowaniem. Elementy kabiny standardowo wykończono skórą nappa, a seryjna specyfikacja obejmuje także panoramiczne okno dachowe oraz wentylowane siedzenia z funkcją masażu. Podróżujący w drugim rzędzie mają do dyspozycji m.in. elektrycznie sterowane rolety tylnych okien oraz rozkładane zewnętrzne miejsca kanapy, również ustawiane elektrycznie.



Na życzenie dostępna jest rozbudowana tylna konsola środkowa ze stolikami a nawet z lodówką. Funkcjami z zakresu komfortu i rozrywki można sterować z poziomu tylnych siedzeń za pomocą standardowego tabletu MBUX. Dostęp do kabiny ułatwiają automatycznie rozkładane stopnie progowe, specjalnie poszerzone w obszarze tylnych drzwi.



Mercedes-Maybach GLS 600 otrzymał także m.in. dodatkową, rozległą izolację akustyczną, osobny klimatyzator dla tylnych siedzeń, a także specjalny program jazdy Maybach dla zawieszenia i układu napędowego; jego konfiguracja zapewnia szczególnie wysoki poziom komfortu jazdy pasażerom tylnych siedzeń.

Do napędu GLS 600 4MATIC służy jednostka 4.0 V8 biturbo o mocy 557 KM i 730 Nm maksymalnego momentu obrotowego, współpracująca z układem mild hybrid. Nowy luksusowy SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 250 km/h. Jego zużycie benzyny w cyklu łączonym wynosi 13,4 l/100 km

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC kosztuje w Polsce od 802 400 zł. Tradycyjnie dla samochodów sygnowanych przez Maybacha jego nabywcy mają do wyboru wyjątkowo szerokie możliwości personalizacji wizualnej oraz specjalne, wysokiej próby akcesoria.