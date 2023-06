Mercedes GLC Coupe z polskimi cenami. Za mniejszy bagażnik sporo dopłacimy

Spis treści: 01 Nowy Mercedes GLC Coupe - co nowego?

02 Mercedes GLC Coupe - co pod maską?

03 Mercedes GLC Coupe - ile kosztuje w Polsce?

Mercedes GLC Coupe drugiej generacji debiutuje na polskiej ziemi. Importer udostępnił właśnie ceny mniej praktycznego, choć paradoksalnie równie popularnego wariantu ze ściętym dachem. Jeżeli macie wrażenie, że ten model was prześladuje, to poczekajcie na nowe egzemplarze - poprzednią generację ze smukle opadającą linią dachu wybierał co drugi klient GLC.

Nowy Mercedes GLC Coupe - co nowego?

Zdaniem wielu nowy Mercedes GLC Coupe wygląda, jak model po liftingu. Owszem, z zewnątrz samochód nie zmienił się jakoś drastycznie względem poprzednika, ale to zupełnie nowy produkt. Auto jest teraz dłuższe o 31 mm (4763 mm), smuklejsze i ma niższy współczynnik oporu powietrza (Cd 0,27 zamiast 0,30).

Reklama

Druga generacja to również większy o 45 litrów bagażnik (545 l - w wersji SUV 620 l) i znacznie lepsze wyposażenie, obejmujące m.in.: deska rozdzielcza rodem z klasy S, większe wyświetlacze, matrycowe reflektory DIGITAL LIGHT, tylna oś skrętna, kamery 360 stopni z funkcją pozwalającą monitorować sytuację pod samochodem czy pneumatyczne zawieszenie.

Mercedes GLC Coupe 1 / 9 Mercedes GLC Coupe Źródło: materiały prasowe

Mercedes GLC Coupe - co pod maską?

Nowy Mercedes GLC Coupe jest dostępny z szeroką gamą jednostek, jednak wszystkie są wyłącznie 4-cylindrowe. Klienci mają z czego wybierać, bowiem na tę chwilę auto występuje w siedmiu wersjach silnikowych - dwóch benzynowych, dwóch wysokoprężnych i trzech hybrydowych plug-in. Jak to w przypadku Mercedesa, z wtyczką dostaniemy zarówno “benzyniaka", jak i “ropniaka" (GLC 300 de 4MATIC). W późniejszym czasie do oferty dołączą mocniejsze odmiany AMG - one również i niestety, będą napędzane czterema “garami".

Mercedes GLC Coupe: wersje napędowe GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 300 e 4MATIC GLC 400 e 4MATIC GLC 300 de 4MATIC Pojemność 1999 cm3 1999 cm3 1993 cm3 1993 cm3 1999 cm3 1999 cm3 1993 cm3 Moc 204 KM 258 KM 197 KM 269 KM 313 KM 381 KM 335 KM Maksymalny moment obrotowy 320 Nm 400 Nm 440 Nm 550 Nm 550 Nm 650 Nm 750 Nm Czas od 0 do 100 km/h 7,9 sekundy 6,3 sekundy 8,1 sekundy 6,4 sekundy 6,7 sekundy 5,6 sekundy 6,4 sekundy Prędkość maksymalna 227 km/h 246 km/h 225 km/h 249 km/h 220 km/h 239 km/h 219 km/h Zasięg w trybie elekt. - - - - 119-131 km 119-131 km 113-130 km

Zdjęcie Mercedes GLC Coupe / materiały prasowe

Mercedes GLC Coupe - ile kosztuje w Polsce?

Ceny nowego Mercedesa GLC Coupe startują w Polsce od 269 900 zł - 20 tys. złotych więcej, niż w przypadku GLC w nadwoziu SUV. Tyle kosztuje bazowo wyposażona wersja GLC 200 4MATIC, napędzana 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 204 KM i 320 Nm. W standardzie otrzymujemy napęd na cztery koła, pakiet Avantgarde, komfortowe i podgrzewane siedzenia, bezprzewodową ładowarkę indukcyjną, cyfrowe zegary (12,3") i wyświetlacz centralny systemu multimedialnego (11,9"), elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, przyciemnione tylne szyby, nastrojowe oświetlenie i nawigację. Mocniejsze odmiany tj. GLC 300 4MATIC i GLC 300 d 4MATIC domyślnie wyposażone są w linię AMG i m.in. lepsze hamulce.

Mercedes GLC Coupe: ceny w Polsce Wersja GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 300 e 4MATIC GLC 400 e 4MATIC GLC 300 de 4MATIC Ceny 269 900 zł 307 500 zł 278 900 zł 323 600 zł 341 700 zł 353 900 zł 348 300 zł

***