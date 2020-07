Mercedes eVito Tourer - poznaliśmy ceny

Kolejna elektryczna propozycja Mercedesa to samochód do przewozu osób, czyli bezemisyjne Vito. Auto można już zamawiać w Polsce.

Zdjęcie Mercedes eVito Tourer / Nowe samochody Mercedes Vito po drobnych zmianach i w wersji elektrycznej

Nowy Mercedes eVito Tourer wygląda jak Vito z silnikiem spalinowym. Jednak pod podłogą znajduje się elektryczny układ napędowy, który napędza przednie koła z mocą szczytową 150 kW. Energia jest magazynowana w akumulatorze litowo-jonowym umieszczonym nisko, centralnie w podwoziu - takie położenie korzystnie wpływa na właściwości jezdne eVito Tourera. Maksymalne prędkości to 160 km/h dostępna seryjnie i opcjonalna 140 km/h.

EVito Tourer wyposażony został w chłodzoną wodą ładowarkę pokładową AC (OBC) o mocy 11 kW. Oznacza to, że jest przygotowany do ładowania prądem przemiennym w domu lub w publicznych stacjach ładowania. Ładowanie odbywa się przez złącze CCS po lewej stronie przedniego zderzaka. Umożliwia to również ładowanie prądem stałym (DC). Dzięki maksymalnej mocy ładowania wynoszącej 110 kW na stacji szybkiego ładowania DC, eVito Tourera można naładować od 10 do 80 procent w ok. 45 minut. Akumulator o pojemności użytkowej 90 kWh umożliwia przejechanie 360 kilometrów.

Samochód można zamówić w dwóch różnych długościach: 5140 milimetrów oraz w wersji ekstra długiej, która oferuje aż 5370 milimetrów. Firmy taksówkarskie, a także te oferujące usługi przejazdów współdzielonych mają do dyspozycji szeroką gamę konfiguracji miejsc. Dzięki dwóm kanapom z tyłu eVito Tourer staje się wygodnym pojazdem typu shuttle. Elastyczna konfiguracja siedzeń sprawia, że można go wyposażyć na przykład w maksymalnie dziewięć foteli z możliwością ustawienia ich na wprost siebie.

EVito Tourer już w wersji seryjnej zawiera wiele dodatkowych elementów wyposażenia w porównaniu z modelem z napędem konwencjonalnym, na przykład 17-calowe felgi lub podgrzewany fotel kierowcy. Dostępne są również liczne systemy wspomagające i bezpieczeństwa, takie jak aktywny asystent hamowania, asystent wspomagania koncentracji, asystent świateł drogowych plus i tempomat. Po raz pierwszy, jako wyróżnik w tym segmencie, dla eVito Tourer dostępne jest także opcjonalnie zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC.



Cena eVito Tourer zaczyna się w Polsce od 310 990 zł brutto.